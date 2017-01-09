بعد التعادل مع فياريال.. إنريكي: «البرسا» يمر بمرحلة صعبة

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مدريد – أقر مدرب برشلونة الإسباني، لويس إنريكي، بأن فريقه يمر بمرحلة صعبة، وذلك بعد أن وقع في فخ التعادل أمام مضيفه فياريال 1-1 في الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد.

وهذه المباراة الثانية على التوالي يفشل فيها الفريق الكتالوني بتحقيق الفوز، بعد خسارته على أرض أتلتيك بلباو 1-2 الخميس في ذهاب الدور ثمن النهائي من الكأس.

ووفقًا لـ «سكاي نيوز» عقب المباراة مع فياريال، قال إنريكي: «لم يمكن أن يكون تقييمي إيجابيا، لأننا كنا بحاجة للنقاط الثلاث اليوم، نحن لسنا في فترة جيدة في الوقت الحالي.. الأمور لا تسير في صالحنا».

وأضاف: «بالطبع لا يزال الوقت متاحا للحاق بريال مدريد، هناك فرص أمامنا للقتال على لقب الدوري رغم أن ذلك لن يتوقف علينا فقط لكن عليهم أيضا وهم في غاية القوة في هذه اللحظة».

وسجل الأرجنتيني ليونيل ميسي ركلة حرة رائعة في الدقيقة 90 أنقذ فيها برشلونة، حامل اللقب، من الخسارة أمام فياريال، فخرج متعادلا 1-1 في المرحلة السابعة عشرة من الدوري.

ورفع برشلونة رصيده إلى 35 نقطة من 17 مباراة، وتراجع إلى المركز الثالث بفارق نقطة عن أشبيلية الفائز على ريال سوسييداد 4-صفر السبت، و5 نقاط عن غريمه ريال مدريد المتصدر الذي سحق غرناطة 5-صفر ولعب مباراة أقل.

وأجرى إنريكي ثلاثة تغييرات على التشكيلة التي خسرت 2-1 أمام أتلتيك بيلباو في ذهاب دور الستة عشر لكأس ملك إسبانيا، وكان لوكا ديني، أحد اللاعبين الذين أشركهم، هو صاحب الخطأ الفادح الذي أسفر عن الهدف الأول.

وفقد ديني الظهير الأيسر لمنتخب فرنسا الكرة في منتصف ملعب فياريال، وانطلق ألكسندر باتو دون أن يواجهه أي لاعب ليمرر إلى سانسوني الذي وضع الكرة في الشباك في الزاوية البعيدة.