بعد الخسارة أمام «سوانزي».. رفاق «محرز» في خطر

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لندن – أصبح فريق ليسترسيتي -حامل اللقب- في خطر حقيقي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب خسارته أمام سوانزي سيتي الذي تقدم على منافسه بفارق ثلاث نقاط في صراع الهروب من الهبوط.

ووفقًا لـ «سكاي نيوز» بقى ليستر متقدمًا بنقطة واحدة فقط على منطقة الهبوط بعدماأخفق في تحقيق أي فوز في 15 مباراة خارج أرضه بالدوري ومنذ أواخرأبريل نيسان الماضي كما أنه لم يسجل في ست مباريات بالدوري في 2017.

وتأخر ليستر بهدف سجله المدافع ألفي ماوسون بالدقيقة 37، وأضاف السويدي مارتن أولسون الظهير الأيسر لسوانزي هدفه الأولمع الفريق الويلزي قبل نهاية الشوط الأول.

ولدى ليستر 21 نقطة من 25 مباراة ويحتل المركز 17 بينما تقدمسوانزي للمركز 15 برصيد 24 نقطة.