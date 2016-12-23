بعد المكيدة.. «ألاردايس» يقترب من العودة للتدريب

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لندن – يبدو سام ألاردايس المرشح الأوفر حظا لخلافة ألان باردو، الذي أقيل من منصبه كمدير فني لكريستال بالاس الإنجليزي بسبب سوء النتائج، حسبما أفادت تقارير صحفية بريطانية.

واضطر ألاردايس إلى الاستقالة من منصبه مدربا لمنتخب إنجلترا بعد مباراة واحدة فقط، على خلفية “مكيدة” نصبتها له صحيفة “ديلي تلجراف” تتعلق بالتلاعب في نتائج مباريات.

والخميس أعلن رئيس نادي كريستال بالاس ستيف باريش إقالة باردو، وقال في بيان على موقع النادي: «نعرب عن الامتنان للخدمات الكبيرة التي قدمها ألان لنا، سواء كمدرب وسابقا كلاعب».

وتابع: «بعد فترة رائعة في النصف الثاني من موسم 2014-2015، بالكاد خسرنا في موسم 2015-2016 كأس الاتحاد الإنجليزي، كما أننا حققنا رقما قياسيا بضمان مكاننا في الدوري الممتاز للمرة الرابعة».

وقال باردو: «أود شكر الجميع في كريستال بالاس على دعمهم الرائع، وشكري الكبير تحديدا للاعبين».

وتولى باردو (55 عاما) تدريب كريستال بالاس مطلع 2015 وقاده إلى نهائية كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم ذاته، لكنه خسر بصعوبة في الوقت الأضافي أمام مانشستر يونايتد 1-2.

لكن الفريق يواجه صعوبات كبيرة بالدوري هذا الموسم، إذ يحتل المركز 17 برصيد 15 نقطة، وفاز في 4 مباريات في المراحل الـ17 حتى الآن، ومرة واحدة في آخر 11 مباراة، ويبتعد نقطة واحدة فقط عن أول مراكز الهبوط.