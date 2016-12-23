بعد تحريرها.. مقتل امرأة في أول قذيفة للمعارضة على «حلب»

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دمشق – قتلت امرأة وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، جراء إطلاق الفصائل المعارضة أولى القذائف على حلب عقب إعلان الجيش السوري سيطرته على المدينة بالكامل، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن إن: «القذائف التي استهدفت حي الحمدانية في جنوب حلب أسفرت عن مقتل امرأة وإصابة ثمانية أشخاص آخرين بجروح، بينهم اثنان بحالة خطرة».

وقد أعلن الجيش السوري، أمس الخميس، استعادته كامل مدينة حلب، شمالي البلاد، بشكل رسمي.

وورد في بيان للجيش السوري: «تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عودة الأمن والأمان إلى مدينة حلب بعد تحريرها من الإرهاب والإرهابيين وخروج من تبقى منهم من المدينة».