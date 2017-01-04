بعد تحريم الاحتفال.. أردوغان يؤكد عدم خضوع حياة أي فرد لتهديد

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أنقرة- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن ربط الاختلافات في أنماط الحياة بالهجوم الذي استهدف ملهى ليلي في اسطنبول ليلة رأس السنة محاولة متعمدة لشق صف الأمة مضيفا أن الدولة لم تتدخل أبدا في الطريقة التي يعيش بها الناس.

وبحسب وكالة رويترز، قال أردوغان في كلمة أمام مسؤولين محليين في القصر الرئاسي في أنقرة إنه “لا معنى لمحاولة تحميل الاختلافات في أنماط الحياة مسؤولية هجوم أورتاكوي.”

وأضاف أنه “لا يخضع نمط حياة أي فرد لتهديد ممنهج في تركيا. لن نسمح بذلك أبدا.”

وأسفر إطلاق النار الكثيف الذي وقع في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد عن مقتل 39 شخصا وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.

وكانت هيئة الشؤون الدينية التركية أصدرت بيانا في ديسمبر قالت فيه إن الاحتفال برأس السنة لا يتوافق مع القيم الإسلامية وهو ما أثار انتقادات من بعض قطاعات المجتمع التركي، كما أدانت الهيئة هجوم اسطنبول.