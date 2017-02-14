بعد تصاعد الجدل.. علماء وسياسيون يفضون اشتباك «السيسي» و«الأزهر»

رؤية – أميرة رضا

خلاف مثير للجدل خرج إلى العلن، وتداولته وسائل الإعلام المصرية بين القيل والقال في الأيام الماضية، ذلك الخلاف الذي أثار ضجة كبيرة بين الأزهر الشريف والبرلمان، والعديد من الشخصيات الدينية، وذلك بعد الحديث الذي صرح به الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن ضرورة تقنين الطلاق الشفهي، عبر توثيقه عقب وقوعه مباشرة.

ومن ثم حاولت عدة أطراف تقليل حدة الجدل المثار حول شرعية الطلاق الشفهي، من خلال بيان لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وقف في المنتصف، حيث أقرَّ بوقوع الطلاق شفهيًا، إلا أنه بين أحقية “ولي الأمر” -أي الحاكم السياسي شرعًا- في اتخاذ إجراءات لتوقيع عقوبة على من لا يوثق الطلاق.

وبعد أن حسمت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف الجدل المثار حول قضية الطلاق الشفوي خلال الفترة الماضية، ما اعتبره البعض انتصارًا للأسرة المسلمة عامة والمصرية خاصة، أكد عدد من علماء الدين والسياسيين، على أن هذا البيان جاء بعد دراسة دقيقة من اللجان الفرعية التابعة لهيئة كبار العلماء بالأزهر، والتي كان مقدمة بإجماع الآراء بالهيئة.

توافق بيان «الهيئة» مع القرآن والسنة

في هذا الصدد قال الدكتور أحمد عمر هاشم -عضو هيئة كبار العلماء- أن بيان الهيئة الخاص بالطلاق الشفوي صدر بإجماع الآراء، لافتًا إلى أن الهيئة راعت في البيان موافقة الشريعة الإسلامية بما يتماشى مع القرآن والسنة وإجماع علماء الامة.

وشدد عضو هيئة كبار العلماء، على أن الهيئة دائمًا وأبدًا تراعي الدقة في أحكامها وتاخذ بالأحكام من واقع الكتاب والسنة في جميع اجتهاداتها العلمية والشرعية، وهذا دأب الأزهر وهيئتاته المختلفة.

ولفت هاشم، إلى أن آليات إصدار البيان جاء بإجماع الأعضاء، بعد اجتماعات متعددة من كافة اللجان الفرعية الخاصة بالهيئة، مشيرًا إلى أنه اجتمع بأعضاء لجنة السنة، وبحثوا في عدد من الجلسات المنفصلة ما يتماشى مع النصوص الواردة في السنة النبوية، مضيفًا أنه تم عقد اجتماعات مماثلة للجنة الفقه ولجنة التفسير لمناقشة هذا الأمر، وتم النظر في كافة التقارير الصادرة وعرضها على الهيئة وبناء عليه تم إصدار البيان المهم للأمة حفاظًا على الأسرة المسلمة.

الطلاق الشفوي.. بين الثواب والعقاب

بينما قال الدكتور نصر فريد واصل -عضو هيئة كبار العلماء والمفتي السابق- أن الهيئة أصدرت رأيها الشرعي في الطلاق الشفوي، وذلك للحفاظ على حق الزوجة والأبناء فقط، مضيفًا أنه يجب الإشهاد على الطلاق الشفوي، وتوثيقه خلال 30 يومًا من وقوعه، مطالبًا بعقاب من لا يوثق الطلاق الشفوي.

وشدد عضو هيئة كبار العلماء، على أنه إذا أصبحت الحياة الزوجية مستحيلة يجب وقوع الطلاق وتوثيقه لحفظ الحقوق، وعلى المسؤولين وضع التشريع اللازم لعقاب من لا يوثق الطلاق الشفوي حفاظًا على استقرار الأسرة المسلمة.

بيان هيئة العلماء.. وضع النقاط على الحروف

من جهته، قال الدكتور عبد المنعم فؤاد -عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين بجامعة الأزهر- أن بيان هيئة كبار العلماء بإقرار الطلاق الشفهي جاء لوضع النقاط على الحروف.

وأضاف فؤاد أن “الأزهر”، انطلاقًا من مسؤولياته قال كلمة الحق، وبيّن ما كانت عليه الأمة من وقت رسول الله حتى يومنا هذا، مؤكدًا على أن مسألة التوثيق هي لحفظ الحقوق، وضرورتها في زمن خربت فيه الذمم، وكان لابد من علاج أسباب الطلاق، والدواعي التي تؤدي إليه.

وأوضح فؤاد أن صريح القرآن هو الذي أقر بأن الطلاق الشفهي هو طلاق مكتمل، لافتًا إلى أن الإسلام لا يمنع الآراء، وهناك ما يسمى برأى الجمهور، مشددًا على أنه لا اجتهاد مع النص، إنما فهم النص هو المهم.

شرعية الفتوي.. وتشويش الأذهان

في ذات السياق قال الدكتور سعيد عامر -الأمين العام المساعد للدعوة الإسلامية والاعلام الديني بالأزهر الشريف- أن بيان هيئة كبار العلماء جاء شافيًا وكافيًا ومانعًا.

لفت عامر، إلى أن الإمام الأكبر انتهج نهج النبي وصحابته الكرام في التشاور في القضايا التي تمس حياة الأمة، مضيفًا أن شيخ الأزهر یعلم أن الفتاوى المتعلقة بعموم الأمة أو الوقائع المستجدة والنوازل الحادثة تُحال إلى المجامع الفقهية والهيئات الشرعیة للإفتاء “ھیئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامیة”، وأن الاجتھاد الجماعي دائمًا أقرب للحق وأكثر صوابًا.

وأشار الأمين المساعد للدعوة، إلى أنه إذا صدرت الفتاوى من الجهات المختصة كانت أكمل وأفضل للوصول للحق، وأن الشرعیة للفتوى مما یسبب تشویشًا على الناس ویسبب لهم الارتباك، أما الأقوال الفردیة ونشرھا في وسائل الإعلام، فهذا یحدث تصادمًا مع فتاوى الهیئة المختصة الرسمیة وللحد من ھذا التشویش والارتباك أحال فضیلة “الإمام الأكبر “قضایا فقهیة ومنها الطلاق الشفوي إلى ھیئة كبار العلماء واللجان الفقھیة بمجمع البحوث الإسلامیة لبحث الموضوعات من جمیع الجوانب، وھذا ھو العمل العلمي بعیدًا عن الإثارة الإعلامیة، وهذا ما حدث بالفعل عند صدور الفتوى التي حسمت ھذا الجدل.

هدوء الأزهر.. واشتعال الأحداث

وقال الدكتور أحمد الصاوى -مدرس العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر- أن الطلاق الشفوي كان قضية اقتات عليها بعضٌ ممن يدَّعون العلم والدين وجروا خلفهم بعض السياسيين، ولم يصنع الأزهر هذه الأحداث ولكنه وقف حيالها هادئًا متزنًا في غلواء الفتن، ودوران حماليق الأعين.

وأوضح مدرس العقيدة أن الأزهر وقف راسخًا ثابتًا؛ يطير إلى المستقبل بجناحين: جناح الدين وجناح العلم في خط متوازن، لا تشنج فيه ولا شطط؛ لا ينتقل عن مكانه إلى مكان فهو ماضٍ نحو المستقبل في ثقة واتزان وانتظام، يأخذ بأيدي الأمة إلى بر الأمان في فتنة صنعها مجموعة من المنتفعين ممن يدَّعون العلم والدين من أهل الفضائيات.

وشدد على أن الأمة قد فوضت الأزهر لهذا العمل الجليل وانتظرت منه هذا البيان في قضية الطلاق، وتثق فيه هذه الثقة؛ لأن الأزهر بما يحمل من رؤية التعددية، والشمول والسريان في الأمة جدير وحده بهذا العمل، لا يحمل هم الأمة المصرية وحدها؛ ولكنه يحمل هم الأمة الاسلامية جمعاء.

الطلاق الشفوي.. ووقف الجدل الدائر

وفي غضون ذلك، طالب البرلماني السابق ناجي الشهابي بوقف الجدل الدائر حول الطلاق الشفوى وإغلاق صفحته إلى الأبد بعد بيان هيئة كبار العلماء الحاسم، والذي أكد بوضوح وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانَه وشروطَه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبى – صلَّى الله عليه وسلَّم – وحتى يوم الناس هذا، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق.

ودعا الشهابي، الإعلام بكل أنواعه إلى الاستجابة إلى هيئةُ كبار العلماء بعدم إعطاء الفرصة لمَن “يتساهلون” في فتاوى الطلاق، على خلاف إجماع الفقهاء وما استقرَّ عليه المسلمون، وأن يستعينوا بمن يُؤدُّوا الأمانةَ فى تَبلِيغ أحكامِ الشريعةِ على وَجهِها الصحيح، وأن يَصرِف الجميع (دولة وعلماء واعلام) جُهودَهم إلى ما ينفعُ الناس ويُسهم فى حل مشكلاتهم على أرض الواقع.

ورحب ناجى الشهابي، بما جاء فى بيان هيئة كبار العلماء من حاجة الناس إلى البحث عن وسائل تُيسِّرُ سُبُلَ العيش الكريم أكثر من حاجتهم إلى تغيير أحكام الطلاق وطالب الرئيس بحل مشاكل الشعب بتغيير الحكومة وسياساتها الضعيفة الخاضعة لشروط صندوق النقد الدولي، والتي خفضت قيمة الجنيه وزادت التضخم وتركت الأسواق نهبا للمحتكرين وكبار التجار فتضاعفت أسعار السلع الأساسية والحياتية مما صعب عليهم حياتهم وحولتها إلى معاناة حقيقية.