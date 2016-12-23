بعد رفع الحصانة عنه.. الاحتلال يعتقل النائب غطاس 

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القدس المحتلة – اعتقلت شرطة الاحتلال، النائب في برلمان الاحتلال (الكنيست الإسرائيلي) باسل غطاس، بعد ثلاث ساعات من التحقيق.

وقالت شرطة الاحتلال، في بيان لها، أنه تم التحقيق مع غطاس حول الاشتباه به بتهريب هواتف نقالة وشرائح اتصال للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

ومن المتوقع أن يخضع غطاس غدا الجمعة لجلسة محاكمة في محكمة الصلح الإسرائيلية، حيث ستكون جلسة لتمديد اعتقاله على ذمة التحقيقات.

فيما اعتبر التجمّع الوطني الديمقراطي اعتقال النائب باسل غطّاس التعسفي “فصلاً خطيراً غير مسبوق، من مسلسل الملاحقات السياسية للتجمّع الوطني الديمقراطي، وجزء من ملاحقة الأحزاب والجماهير العربية في الداخل المحتل”.

وقال التجمّع في بيان له، أنّ هذا الاعتقال قراراً إسرائيلياً بالتصعيد مع شعبنا، بدأ بإخراج الحركة الإسلامية الشماليّة عن القانون، في محاولة لنزع الشرعية عن الخط الوطني الذي تراه “اسرائيل” متصادماً مع السقف السياسي الذي تريد تحديده.

وتعهد التجمع “بالتصدي لهذا التصعيد وبإفشاله، بثبات ووحدة وطنية حقيقية، واثقين أن الالتفاف والاحتضان الشعبي كان دوما الصخرة الأساسية التي تتكسّر عليها كل الملاحقات، وفي هذا حصانتنا المركزيّة التي يستمدها التجمّع من مشروعه السياسي الأخلاقي”.