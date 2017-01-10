بعد مرور 50 عامًا على ثورتها الثقافية..الصين مازالت في فوضى

كتب – هالة عبدالرحمن

بكين – مرت خمسون عامًا على الثورة الثقافية في الصين، حيث تشهد البلاد الكثير من الاضطرابات التي لا يعلم العالم عن أثرها شئ بسبب القيود التي تفرضها الدولة على دخول الصحفيين الأجانب للبلاد.

وتحت عنوان الصين مازالت في فوضى وضعت مجلة التايم الأمريكية مؤسس الثورة الثقافية ماو على غلافها، لتطرح العدديد من التساؤلات الحيوية، التي طرحتها من خلال عمل بعض الصحفيين على الحدود الصينية ووجدوا الكثير من المواطنين الذين واجهوا عنفًا في محاولتهم الحفاظ على ما تبقى من الثورة الثقافية

ويبدو أن الحديث في السياسة ليس شأنا عاما في الصين، في ظل رقابة صارمة تمارسها السلطات الحاكمة، لذلك يتجنب الصينيون الخوض في المسائل السياسية والأحداث التاريخية، حتى وإن ارتقى ذلك الحدث إلى مستوى الثورة الثقافية التي مرت ذكراها الخمسون هذا العام دون أي احتفالات أو ضجيج في العاصمة بكين.

وكان الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ قد أشعل فتيل الثورة لاجتثاث الطبقة البرجوازية في الحزب الشيوعي، التي كانت تمثل شريحة الرجعيين من وجهة نظره، وتقف عائقا أمام بناء فكره الاشتراكي.

حيث دعا في ستينيات القرن الماضي إلى محاربة من قال إنهم رأسماليون تسللوا إلى الحزب، واستجاب لدعوته آلاف الشبان ممن عُرفوا فيما بعد باسم الحرس الأحمر، لتدخل الصين فوضى عارمة استمرت عشرة أعوام، راح ضحيتها مئات الآلاف من الصينيين، جلهم من المتعلمين والمثقفين.

كما شهدت البلاد في تلك الحقبة فصولاً طويلة من عمليات التخريب والتدمير طالت معالم دينية وثقافية، وأعمالا تاريخية، وكتبا قيّمة تم إتلافها وإحراقها باعتبارها رمزًا للإقطاع والرجعية.

وطوال عقد الثورة الثقافية، لم تفتح المدارس الصينية أبوابها مما ترك جيلاً بأكمله دون تعليم رسمي، في الوقت الذي استهدف فيه المتعلمون والأساتذة باحتجازهم في معسكرات إعادة التأهيل. ومن لم يتعرض للقتل جرى نفيه للأرياف للعمل كفلاح أو عامل.

وقد تم تدمير كل أنواع التحف والأعمال الفنية الموجودة في المتاحف والمنازل باعتبارها ترمز إلى “حقبة التفكير القديم”. كما أحرقت نصوص تاريخية ودينية لا تقدر بثمن وتحولت إلى رماد.

لا يُعرف عدد ضحايا الثورة الثقافية، ولكن قد يصل إلى مئات الآلاف على الأقل إن لم يكن ملايين.

يحمل تاريخ الصين الشيوعية في ثناياه أخطاء مريعة، حيث تعتبر الثورة الثقافية من بين أسوأ تلك الأحداث، ليس بسبب عدد الضحايا الضخم فقط، ولكن بسبب تدمير تراث ثقافي تاريخي ضخم أيضًا.

وفي 1981 وصفت الثورة الثقافية رسميا بالخطأ الخطير لماو تسي تونغ الذي اتهم بأنه من زرع الفوضى في البلاد وانزل كارثة بالحزب والدولة وبكل الشعب.

واكتفت السلطات بهذا القدر ومنعت النقاش حول هذه الفترة الحساسة. أما الآن فقد فرضت رقابة على النقاشات حول هذا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي.



ويعتبر كثيرون فترة الثورة الثقافية أكثر الفترات فوضى في تاريخ الصين الحديث، ولكن محللين يقولون إنه ما زال هناك في الصين من يشيدون بالقيم اليسارية التي اتسمت بها تلك الفترة.فقد حرص الحزب الشيوعي الصيني على تحقيق توازن في الإشادة بماو متحدثاً في الوقت نفسه عن «أخطاء» ارتكبها.