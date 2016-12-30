بلجيكا.. العثور على 15 مهاجرًا في شاحنتين

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بروكسل – عثرت الشرطة أمس الخميس، في مدينة أفليخم البلجيكية، على 6 لاجئين عراقيين في شاحنة من المرجح أن يكونوا اختبأوا بها خلال توقفها في مدينة جنوب بلجيكا.

وقالت صحيفة «هت نيوز بلاد» على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، إن النيابة العامة بمدينة لوفان أكدت العثور على العشرات من اللاجئين داخل شاحنة بمحافظة برابانت فلامان، تم وضعهم تحت رعاية مكتب الأجانب.

ووفقاً للتحقيقات الأولية فأن سائق الشاحنة الألماني الجنسية، كان مغادراً من لوكسمبورغ إلى مدينة أفليخم، وتوقف في فترة استراحته الليلية بأحد مرائب الشاحنات على الطريق السريع في مدينة تورناي، حيث نجح المهاجرون في التسلل إلى الشاحنة أثناء نومه.

ولم يكتشف السائق وجودهم داخل شاحنته إلا حين فتحها ليسلم حمولته، ليكتشف وجود 6 مهاجرين عراقيين من أسرة واحدة، تضم الزوجين وطفليهما وشقيقا الزوجة.

واعترف المهاجرون أنهم دفعوا ما يقرب من 1.500 يورو للمهربين لينجحوا في الدخول إلى بلجيكا، التي كانوا ينوون مغادرتها إلى إنجلترا.

جدير بالذكر أن بلجيكا شددت مراقبة حدودها مع جيرانها بعد حادث الدهس بأحد أسواق أعياد الميلاد بالعاصمة الألمانية برلين قبل أسبوعين، خاصة بعد أن أثبتت التحقيقات أن الإرهابي أنيس العامري استطاع السفر من ألمانيا إلى هولندا، ومنها إلى جنوب فرنسا عبر الأراضي البلجيكية، ليصل من هناك إلى مدينة ميلانو الإيطالية حيث قتل فيها على يد أحد رجال الشرطة.