بلغاريا تعثر على أقدم حلي في العالم عمرها 6600 عام

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صوفيا- عثر علماء آثار في الموقع الأثري «سولنيتساتا» بمقاطعة فارنا البلغارية، على قلادة قديمة عمرها 6600 عام، وذلك في مدينة من أقدم مدن عصور ما قبل التاريخ بأوروبا، فيما قد يكون أقدم حُلي ذهبية في العالم. ولفت الباحثون إلى إمكانية ارتداء القلادة من قبل الرجال أو النساء، كدليل على المكانة الاجتماعية العالية.

ويعتقد الباحثون أن القلادة التي تزن غرامين من المحتمل أن تكون أحد أشكال المجتمع المتطور فيما قبل التاريخ، التي اختبرت أوائل الطرق لمعالجة وإنتاج سلع الذهب. وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن المقبرة في موقع «سولنيتساتا»، بمعنى «حفرة الملح»، تقع فقط في شمال مدينة «بروفاديا» البلغارية، وتشتهر المنطقة بالمنازل المكونة من طابقين، وقلاعها المحصنة بالجدران، ويعتقد بأنها تعود لحوالي 4300 عام قبل الميلاد، وفقا لصحيفة «البيان».

وبحسب الأستاذ فاسيل نيكولوف من المعهد الوطني البلغاري للآثار، يرجئ الباحثون احتمال أن تكون قلادة الذهب أقدم بنحو 200 أو 300 عام من ذلك. وأضاف قائد الفريق البحثي أن الأمر المثير للاهتمام فيما يتعلق بقطعة الذهب التي تم العثور عليها هو أنها لم تكتشف داخل إحدى المقابر ولكن بينها، مما يرجح استخدامها في نوع من الطقوس الخاصة. كما تم العثور على عدة قطع ذهبية أخرى في مواقع متفرقة في جميع أرجاء مقاطعة فارنا. ففي عام 1972، تم اكتشاف عدة قطع من المجوهرات الذهبية في مقبرة مجاورة، تبعد 23 ميلاً فقط عن شرق «بروفاديا».

وقال نيكولوف إن المنطقة الشمالية من بلغاريا، بحسب اعتقاده، قد قطنتها مجتمعات ما قبل التاريخ، مضيفاً أن هناك احتمالاً بوجود مركز رئيسي لمعالجة النحاس والذهب بالقرب من البحيرات في «فارنا»، بينما تم استخراج الملح في مستوطنة «سولنيتساتا». ومن بين الأمور اللافتة التي ذكرها الباحث، احتمال استخدام الملح كشكل من الأشكال البدائية لتداول العملة، وذلك قبل وصول الذهب والمعادن الأخرى.