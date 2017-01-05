بلومبرج: مصر تقدم أفضل تجربة سياحية

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نيويورك – حددت وكالة بلومبرج الإخبارية الأمريكية 20 وجهة سياحية للزيارة خلال العام الجاري، وجاءت مصر ضمن تلك القائمة، التي تضمنت نصائح حول أفضل الأوقات لزيارة كل بلد والمزارات السياحية وأفضل الفنادق.

ونصح التقرير السائحين بأن 2017 هو العام المناسب لرؤية الأهرامات، وزيارة مصر التي عانت من اضطرابات اجتماعية وهي في طريقها الآن لاستعادة الحركة السياحية، حسبما أفاد وكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ»، اليوم الخميس.

ونقل التقرير عن جوفرى كينت، مؤسس شركة (آبركومب آند كينت) السياحية، قوله “المصريون الآن أكثر ميلا للتحدث عن حياتهم وأحلامهم”، مضيفا “أن شركته ستسير رحلتين إلى مصر خلال العام الجاري”.

وأضاف كينيت أن مصر تقدم الآن تجربة سياحية أفضل من أي وقت مضى.

وأشار التقرير إلى أنه كنتيجة لإجراءات السلامة المشددة التى تتخدها الحكومة المصرية، جددت عدة فنادق عالمية ثقتها في مصر وافتتحت فروعا جديدة لها في مصر مثل فندق “ريتز كارلتون”، الذي افتتح أبوابه في 2015 وسيلحق به فندق “ساينت ريجيس” على ضفاف النيل كما دشنت بعض الرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان.

كما أشار إلى افتتاح الحكومة المقابر الخاصة بالملكة نيفرتارى وفرعون سيتى الأول بعد سنوات من إغلاقها بسبب الترميم.

ونصحت الوكالة في تقريرها أن أفضل وقت لزيارة مصر هو شهر مارس لوجود عروض رخيصة نسبيا.

وعرض التقرير قائمة لعشرين وجهة سياحية موزعة ما بين مدن ودول، منها: فنلندا، سريلانكا، البرتغال، مالطا، بيرو، كولومبيا، ورواندا.

كما جاءت بعض المدن الكبرى على القائمة مثل شانغهاى الصينية، وتورنتو الكندية وكيب تاون العاصمة الجنوب الإفريقية وميامي الأمريكية.