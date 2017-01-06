بموافقة 342 عضوًا.. الكونجرس يندد بقرار مجلس الأمن حول الاستيطان

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واشنطن- صوت مجلس النواب الأمريكي، بأغلبية كبيرة لصالح نص يندد بالقرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي نهاية ديسمبر، يطالب فيه دولة الاحتلال بوقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي جلسة للمجلس عقدت في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، صوت 342 من الأعضاء بالموافقة مقابل 80 ضد القرار الذي يحمل دلالة رمزية فقط، ولا يملك قوة القانون.

وفي 23 ديسمبر 2016، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بأغلبية 14 صوتا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، يطالب الاحتلال بوقف الاستيطان بشكل فوري وكامل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.