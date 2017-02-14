بن دغر: قطعنا أيادي إيران بتحرير «المخا» و «ميدي»

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عدن – أشاد رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن دغر بانتصارات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في تطهير مدينة وميناء المخا وميناء ميدي الاستراتيجي من الميليشيا الانقلابية.

وأكد رئيس الوزراء خلال لقائه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن احمد سيف اليافعي أن إستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وتثبيت الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات الاساسية والضرورية هو الأولوية الملحة لدى الحكومة الشرعية.

وأشار رئيس الوزراء إلى عزم الحكومة على إعادة تنشيط وتشغيل ميناء المخا لما له من أهمية في تحرير الساحل الغربي الاستراتيجي وميناء ميدي بعد تحريرهما من قبضة الميليشيا الإنقلابية.

وقال الدكتور بن دغر بحسب «وكالة الأنباء اليمنية» “بتحرير مينائي المخا وميدي نكون قد قطعنا أحد أيادي إيران في تهريب الأسلحة للميليشيا الانقلابية والتي استخدمت هذين المينائين الهامين لتهديد الملاحة الدولية”.

ونوه رئيس الوزراء بالانتصارات المتوالية لقوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مختلف المواقع قائلاً “أن مصير العدو قد قرب من النهاية وأن تحرير وتطهير ميناء الحديدة غدا ممكناً وملحاً ليكتمل تطهير واستعادة كل موانئ الدولة ومنافذها من هذه الميليشيا التي استخدمتها في العمليات العسكرية والتهريب وأعاقت وصول المساعدات الانسانية والإغاثية إلى أبناء الشعب اليمني”.