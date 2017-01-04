بن دغر: همجية الميليشيات الانقلابية دمرت مؤسسات اليمن

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صنعاء – قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر إن حكومة بلاده عازمة على بناء قاعدة بيانات صحيحة للمؤسستين العسكرية والأمنية.

وأضاف بن دغر خلال لقائه قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن في عدن اليوم الأربعاء، أن اللجان الوزارية تشرف على عملية صرف مرتبات منتسبي الجيش والأمن، لإيجاد قاعدة بيانات صحيحة للمؤسسة العسكرية والأمنية بما يسهم في بناء جيش وطني ولائه للوطن وقادرًا على حماية المواطن.

وأشار المسؤول اليمني إلى أن الحرب الهمجية التي فجرتها المليشيا الانقلابية دمرت مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية وأن الحكومة تعمل حاليًا على إعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة كافة.