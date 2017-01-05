بهذه النصيحة.. استعيدي رشاقتك وتخلصي من الجوع

رشاقةرؤية

ربما تكون قد اعتادت معدتك على طلب المزيد من الطعام، لا سيما بعد فترة الأعياد العامرة بالموائد الدسمة والأطعمة المنوّعة. إذا أردت التخلص من الشعور بالجوع، من أجل العودة إلى النظام الغذائي المعتاد والتخلص من بعض الكيلوغرامات، فإنَّ ماء البطاطا الحلوة هو الحل!

الهدف ليس التخلص من الأطعمة التي استمتعت بتذوقها، ولكن الأهم من ذلك هو استعادة وزن وشكل الجسم سريعاً.

ثمة نصيحة يقدّمها الموقع الإلكتروني “بودي أند سول” أو “الجسم والروح”، وهي نصيحة مذهلة: اشربي الماء المتبقي بعد سلق البطاطا الحلوة.

ولاحظ باحثون يابانيون أنَّ البروتينات التي يحتويها ماء السلق هذا لديها القدرة على تخفيض الشعور بالجوع وبالتالي التشجيع على تناول كميات أقل من البروتينات. إنه أمر مشوّق ولم يسبق لأحد التفكير فيه

. لذا عليك شراء البطاطا الحلوة (لذيذة ومنخفضة السعرات الحرارية وهذا مناسب جداً) وتجربة هذه النصيحة.