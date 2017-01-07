بوتين يشيد بدور الكنيسة في حفظ الوفاق الوطني

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موسكو- هنأ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مواطنيه بعيد الميلاد، مشيدًا بدور الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية فى الحفاظ على السلم الأهلى والوفاق الوطنى فى البلاد.

ونقل موقع «روسيا اليوم»، عن وكالة «نوفوستى» الروسية، ما كتبه الرئيس الروسى، فى التهنئة المنشورة على الموقع الرسمى لـ«الكرملين»:«أيام عيد الميلاد تنير حياتنا بسعادة خاصة وتحيى فينا أطيب المشاعر وتعود بنا إلى مناهلنا الروحية وتقاليدنا، هذه الأيام، أيام أفكار وفعل الخير والعناية الصادقة بالأقربين وبمن هم بحاجة للدعم والمساندة».

وأضاف: «الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية، والطوائف المسيحية الأخرى فى بلادنا تلعب دورًا كبيرًا ومتميزًا فى بعث القيم الأخلاقية والمعنوية الرفيعة، وفى الحفاظ على إرثنا الثقافى والتاريخى الغنى، وذلك فى ظل تعاون متنام بين الكنيسة والدولة والهيئات الأهلية على صعيد التعليم والثقافة والأعمال الخيرية وتعزيز مؤسسة الأسرة وتربية الأجيال الصاعدة»، حسبما ذكرت وكالات الأنباء.

وتابع: «كنيستنا وطوائفنا المسيحية تفعل الكثير بما يخدم الحوار القومى والدينى والحفاظ على السلم الأهلى والوفاق الوطنى فى روسيا، فيما العمل البناء والكبير هذا يستحق أعلى تقدير واحترام، أتمنى للمسيحيين الأرثوذوكس الروس وسائر مواطنى روسيا الاتحادية المحتفلين بعيد الميلاد الصحة والخير والنجاح فى العام الجديد».