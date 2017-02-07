بوتين يعلن حالة الطوارئ في صفوف القوات الجوية الروسية

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موسكو – بشكل مفاجئ، وبأمر من الرئيس “فلاديمير بوتين”، بدأت القوات الجوية الفضائية الروسية، الثلاثاء 7 فبراير/شباط 2017، باختبار طارئ لتقييم جاهزية القوات، ووضعها في حالة الجاهزية القصوى، وفقاً لما أعلنه وزير الدفاع “سيرجي شويجو”.

ويهدف الاختبار إلى تقييم جاهزية القيادة العسكرية والقوات للقيام بالعمليات والمهمات القتالية، حسبما نشرت وكالة تاس الروسية. وزير الدفاع أعلن في اجتماع أمني أن هيئات القيادة العسكرية والوحدات بدأت منذ الساعة التاسعة صباحاً القيام بخطوات ترمي إلى وضع القوات في حالة الجاهزية القصوى.

كما أوضح الوزير أن هذا الاختبار المفاجئ يركز على المناوبة القتالية ونشر منظومات للدفاع المضاد للجو في أوقات الحرب واستعداد مجموعات الطائرات لمواجهة العدوان، مطالباً بإجراء تمارين وتدريبات تكتيكية في كافة الوحدات العسكرية.

كما طالب شويغو بالالتزام الدقيق بقواعد الأمن أثناء الاختبار، وكذلك الحفاظ على الأسلحة والذخيرة وحماية المنشآت العامة ومنع أي تأثير سلبي على البيئة. تأتي هذه الاستعدادات وسط تزايد القلق بشأن التوترات بين روسيا والعديد من القوى العظمى في العالم.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أدان الحملات العسكرية الروسية في شبه جزيرة القرم، فيما واجه ترامب انتقادات لقربه من القادة الروس، كما أن لدى روسيا علاقة متوترة على نحو متزايد مع بعض دول حلف شمال الاطلسي (الناتو).

وقد زادت روسيا من تحركات جيشها بما في ذلك إطلاق أكبر حملة عسكرية في القطب الشمالي منذ سقوط الاتحاد السوفياتي، الشهر الماضي. وقد كشفت أيضاً عن خطط تهدف إلى إجراء توسعات في الجيش الروسي خلال عام 2017، بما في ذلك زيادة عدد الدبابات والمركبات المدرعة والطائرات.

وكانت روسيا قد أرسلت مجموعة متكاملة من قواتها الجوية الفضائية إلى سوريا في الـ30 من سبتمبر 2015، تلبيةً لطلب رسمي تقدم به رئيس النظام بشار الأسد في إطار جهود موسكو لمكافحة الإرهاب الدولي، واستباق تهديده أراضيها، حسبما نشر موقع روسيا اليوم.

وكالات