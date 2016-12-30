بوتين ينفي إبعاد أي دبلوماسي أميركي ردا على العقوبات

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موسكو – نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن الحكومة الروسية تفكر في إبعاد أي دبلوماسي أميركي ردا على العقوبات الأميركية، وفقا لما نقلت «سكاي نيوز»، في نبأ عاجل.

وأكد بوتين أن العقوبات الأميركية هي خطوة جديدة لإلحاق الضرر بالعلاقات بين واشنطن وموسكو.

كان هذا بعد قرار أمريكي بطرد 35 دبلوماسياً روسياً من واشنطن وسان فرانسيسكو وأمهلتهم 72 ساعة للمغادرة على خلفية اتهام روسيا بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية.

وأعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 9 كيانات وأفراد بينهم جهازا مخابرات روسيان و4 ضباط مخابرات و3 شركات قدمت دعما ماديا للمخابرات.