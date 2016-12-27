بوذي متهم بغسيل أموال يتحصن بمعبد والشرطة تفشل في اعتقاله

رؤية

بانكوك- ألغت الشرطة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، مداهمة للقبض على راهب بوذي بارز للاشتباه في ضلوعه في غسل أموال بعدما تحصن أتباعه أمام مداخل المجمع المترامي الأطراف في ضاحية في بانكوك.

وبحسب وكالة رويترز، يتوافد عدد كبير من البوذيين على معبد وات فرا دهاماكايا ويدعمه ساسة تايلانديون لهم نفوذ ورجال أعمال لكن منتقدين قالوا إنه يستغل الناس والديانة لجمع المال.

وقال المحامي العام التايلاندي إنه سيوجه اتهامات إلى الراهب فرا دهاماتشايو وأربعة آخرين بالتخطيط لغسل الأموال والحصول على بضائع مسروقة.

وحاولت الشرطة في الشهور القليلة الماضية استجواب الراهب ودخول مجمع المعبد لكن دون جدوى.