بورتريه جديد للملكة إليزابيث في يوبيلها الياقوتي

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لندن- نشرت صورة جديدة للملكة إليزابيث الثانية، التقطها المصور البريطاني ديفيد بايلي، بمناسبة يوبيلها الياقوتي ومرور 65 سنة على اعتلائها العرش. وفي الصورة، ترتدي الملكة قرطا وعقدا من الياقوت أهداهما لها والدها الملك جورج السادس كهدية زفافها عام 1947.

احتفلت الملكة، أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش والتي تجاوزت جدتها العظيمة، فيكتوريا، عام 2015 بمرور يوبيلها الفضي والذهبي والماسي.

وبعد مرور 23,742 يومًا على الجلوس على العرش، يعد اليوم الإثنين السادس من فبراير/ شباط 2017 بداية لأول يوبيل ياقوتي في تاريخ بريطانيا.

وبالنسبة للملكة، يعد اليوم لحظة تأمل أكثر منه يوم احتفال، كما أنه ذكرى وفاة والدها.

وتواصل المرأة التي جلست على عرش بريطانيا عام 1952، عندما كانت البلاد لا تزال تتقشف خلال الفترة التي أعقبت الحرب، في حكمها الذي بلغ 65 عاما حتى الآن، في بلد يخطط الآن لمستقبله خارج الاتحاد الأوروبي.

وفي الأشهر والسنوات المقبلة، لن تتمكن الملكة من القيام بمهامها كاملة وسيضطلع آخرون من العائلة المالكة بكثير من المهام، أبرزهم الأمير وليام بعد انتهائه من عمله كطيار في الإسعاف الجوي خلال فصل الصيف، وفقا لـ«بي بي سي عربي».

وتلوح في الأفق، لحظة مهمة أخرى بالنسبة للملكة البالغة 90 عاما، إذ ستحتفل الملكة أليزابيث والأمير فيليب في نوفمبر/ تشرين الثاني بمرور 70 عاما على زواجهما.

وأصبحت الملكة إليزابيث أول من يصل إلى اليوبيل الياقوتي من ملوك بريطانيا.

وكان هذا البورتريه من بين مجموعة من الصور التقطها بايلي عام 2014، نُشرت منها صورة واحدة بمناسبة عيد ميلاد الملكة الثامن والثمانين في تلك السنة.

وباتت الملكة أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش عام 2015 عندما كان عمرها 89 عاما.

وتشمل أعمال المصور ديفيد بايلي على مدار حياته المهنية عددا من الشخصيات، منها الأميرة ديانا وفرقة البيتلز والمجرمين التوأمين الأخوان كراي.ياقوت وألماس

وفي البورتريه، ترتدي الملكة البالغة الآن 90 عاما عقدا مصنوعا من 16 قطعة ياقوت كبيرة مستطيلة الشكل ومحاطة بالألماس، وقرطا مشابها مصنوعا من نفس الأحجار.

وعلى مدى السنوات، أضافت الملكة إليزابيث إلى المجوهرات التي أهداها لها والدها تاجا وسوارا، لتستكمل قائمة المجوهرات الأصلية.

وجرت العادة على أن تقضي الملكة إليزابيث عيد الجلوس على العرش في ضيعتها الخاصة بساندرينجهام بمفردها، ثم تعود إلى قصر باكينغهام بعد ذلك بأيام قلائل.