بوغدانوف: لقاء مرتقب بين عباس ونتنياهو في موسكو

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موسكو- أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الإثنين، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مستعد للقاء في موسكو مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في أي وقت.

وبحسب موقع روسيا اليوم، ذكر الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن نتانياهو ينتظر اللحظة المناسبة لذلك.

وقال بوغدانوف إن عباس لم يضع أية شروط مسبقة وأكد على أنه مستعد لعقد اللقاء المذكور في الحال.

ونوه الدبلوماسي بأن نتنياهو أكد أيضا على استعداده للقاء الزعيم الفلسطيني في موسكو بدون شروط مسبقة ومناقشة كل المسائل ذات الاهتمام المشترك، وشدد نتنياهو على أنه رجل سلام، على حد تعبيره.

وقال بوغدانوف: “ذكر نتنياهو أنه يؤكد الاستمرار على منهجه، ولكن بخصوص تحديد التوقيت الدقيق يجب الاتفاق على متى يمكن القيام بذلك”.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن عرض القيادة الروسية بخصوص عقد لقاء بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في موسكو، يبقى ساري المفعول حتى بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي المعارض للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي.

وقال:” موقفنا لم يتغير، وهو ساري المفعول ولا يرتبط بحالة محددة.. والقرار الجديد(لمجلس الأمن) لا يغير أي شيء، وهو يعرب عن مسالك المجتمع الدولي، والأمر الجديد فيه، هو أنه لم يصطدم بالفيتو الأمريكي”.