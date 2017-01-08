بول فيرلين.. لا أعرف لماذا يحس قلبي بهذا القدر من الألم

رؤية- شيرين صبحي

كان الشاعر الفرنسي بول فيرلين، الذي توج أميرا للشعراء لمدة عامين قبل رحيله، من أهم الشعراء الفرنسيين، والذي عاش حياة مريرة عانى فيها من الفقر والتشرد، وبدأ كتابة الشعر في سن مبكرة، حيث نشر أول قصيدة وعمره 19 عاما.

ولد فيرلين في مارس 1844 في مدينة متز شمال شرق فرنسا وتلقى تعليمه الثانوي في مدينة باريس، وعمل في مكاتب دار البلدية لكنه لم يكن مواظبا على العمل، بل يقضي الكثير من وقته في التردد على المقاهي والأندية الأدبية.

كان فيرلين يرى نفسه قبيح الوجه، بشعا وقد مثل نفسه في سيرته الذاتية في شكل قرد، وظل حبيس هواجسه، وذكرياته المرعبة كمنظر إخوته الأجنة الذين توفوا عند ولادتهم لكن ظلت والدته محتفظة بهم في أوعية من زجاج تكلمهم وتناديهم بأسمائهم لسنوات طويلة!



أدمن فيرلين الخمر خاصة بعد وفاة قريبته وحبيبته إليزا، لكن تغيرت حياته حين التقى رامبو في صيف 1871، ومنذ ذاك الوقت لم يتذوقا الراحة، حيث بدأت علاقتهما بالصداقة ثم تحولت إلى علاقة غرامية عنيفة قضت على علاقة فيرلين الزوجية وغيرت مسار حياته، حيث لازمته معاناة نفسية مريرة “حيرته بين زوجته وعشيقه، بين حياة هادئة رتيبة وحياة مثيرة صاخبة، بين المشاعر النبيلة وبين السقوط في الرذيلة، بين الجنة وبين النار“.

كان رامبو طائشا، ما تسبب في نشوب الخلافات الحادة بين الشاعرين، وهو ما دعا فيرلين الذي وصف عشيقه بأنه “أجمل الملائكة سوءا”؛ إلى الرحيل عن مدينة لندن بعد الإقامة فيها لشهور، والعودة لزوجته ماتيلدا دي فلورفيل، لكن رامبو لحق به ليقيما في فندق ببروكسل، وسرعان ما عاد الخلاف بينهما بسبب قرار رامبو العودة إلى باريس.

دخل فيرلين السجن بعدما ألقت الشرطة البلجيكية القبض عليه بسبب إطلاقه النار على عشيقه الشاعر أرثر رامبو تحت تأثير الخمر والغيرة، فأصابه إصابة طفيفة في الكتف، وهو ما عرف بقضية بروكسل، وتسبب في سجنه لمدة سنتين، ليس فقط بتهمة الشروع في القتل بل أيضا بتهمة الشذوذ الجنسي الذي أثبتته الشرطة البلجيكية في محضر رسمي.

تجربة السجن هذه وثقها في ديوانه «من الزنزانة» الذي يضم قصائد مفعمة بالحزن والندم، فكان يكتب على الأغلفة وبأعواد الثقاب المبتلة، عندما تنفد أموال والدته التي يشتري بها الورق والحبر، وهو الديوان الذي لم يطبع إلا بعد رحيله بـ120 عاما.

من قصائده يقول:

ينهمر الدمع في قلبي..

كما ينهمر المطر على المدينة

ما هذا السقام..

الذي يقتحم قلبي..

يا لصوت المطر العذب..

في الأرض وفوق الأسقف..

ما أعذب صوت المطر..

على مسامع قلب أصابه الملل..

ينهمر الدمع دونما سبب..

في القلب الذي أصابه الأسى..

ماذا أما هناك أي خيانة؟

هذا الحزن هو إذن بلا سبب..

إنه لأسوأ حزن..

ألا أعرف لماذا؟

دونما حب، دونما كره؟

يحس قلبي بهذا القدر من الألم..

بعد خروجه من السجن، سافر مرة أخرى إلى إنجلترا، وعمل مدرسا لعدة سنوات، ونشر مجموعة شعريه ناجحة بعنوان “الحكمة” ثم عاد إلى فرنسا عام 1877، وبينما كان يدرس صار مفتونا بأحد تلاميذه ما ألهمه لكتابة المزيد من القصائد، لكنه هذا التلميذ مات بمرض التيفود 1883.

قصائد زحلية



كتب ڤيرلين أفضل أشعاره ما بين عامي 1866-1870، في فترة زواجه من ماتيلد دي فلورفيل وعلاقته المستقرة معها. وقد جمع هذه الأشعار في مجموعة «القصائد الزُحَلية» نسبة إلى كوكب زُحل المرتبط بالمزاج الكئيب.

ينتمي الشاعر إلى الجيل الذي تأثر بالرومانسية، حيث تمثل الكآبة عنصرا أساسيا في أعماله. وكان للحياة العاصفة التي عاشـها، وتأثير رامبو في حياته؛ دورهما في التأسـيس لشعرية جديدة بدأت تظهر في موسيقى الأبيات.

مزق فيرلين الإيقاع التقليدي مفضلاً موسيقى الأوزان القصيرة المتلونة، حيث لاحظ أن الكلمات تؤثر من خلال جرس اللفظ فيها وليس من خلال معناها. وهو يصنف بوصفه شاعرا انطباعيا، فالأوزان التي يستعملها قصيرة، والإيقاعات مثل لمسات الفرشاة، والموضوعات تعتمد على ترجمة ما هو وقتي ولحظي، مع نزعة لتلوين الظلال وإبراز الأضواء الخافتة مثل شعاع القمر وانعكاس النور على الثلج، في حين تبدو المناظر الخريفية ممحية المعالم، كأنها تبدو من خلف زجاج يغطيه الضباب.

يعتبر فيرلين من مؤسسي الشعر الفرنسي الحديث، ويوصف بأنه حلقة وسيطة ما بين بودلير والمدرسة الرمزية. وقد ظهرت حياته الخاصة في أعماله، بداية من حبه لماتيلد التي تزوجها عام 1870. وكان شعره مصدرا لإلهام كثير من الملحنين مثل غابرييل فاوري، الذي لحن العديد من قصائده.

انتخب فيرلين عام 1894 “أمير شعراء فرنسا”، ليرحل بعدها بعامين عن 51 في مثل هذا اليوم 8 يناير 1896، ودفن في مقبرة باتنجولس.

في قصيدته “صوت البوق” يقول:

ينتحب صوت البوق باتجاه الغابات

بألم نخاله يتيما،

يتلاشى عند أسفل التلة،

بين النسيم تائهاً في عواء قصير.

تنتحب روح الذئب في هذا الصوت

المتصاعد مع النعاس المائل إلى الزوال

احتضاراً نخاله مداعبا

وهو يسلب اللب ويؤلم في آن.

ويتساقط الثلج كأسمال مزقة

فيضفي جمالاً على هذا الأنين الضعيف

عبر المغيب المدمّى،

ويبدو الهواء وكأنه تنهيدة خريف

لشدة عذوبة هذا الماء الرتيب

حيث ينساب مشهد بطيء.