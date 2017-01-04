بيع المرافق والخدمات في مصر.. انفراجة أم كارثة؟

رؤيـة – حسام عيد

حالة من الهلع تسيطر على الشارع المصري مع تجدد الحديث عن عودة قطار الخصخصة في الأوساط الاقتصادية، فالمواطن حتى الآن لم يلتقط أنفاسه من الموجة التصاعدية الخطيرة في المستوى العام لأسعار السلع الأساسية والضرورية كالغذاء والدواء، والحكومة تقف شبه عاجزة عن السيطرة على الفوضى التي عمت الأسواق التي تشهد تقلبات سعرية غير مسبوقة.

فرغم آثاره السلبية التي ساهمت في إضعاف اقتصاد البلاد وكونه سببًا رئيسيا في سقوط نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك بعد ثورة 25 يناير التي قادها الشعب، عاد قطار الخصخصة ليطل مجددًا على الساحة.

ولكن يبدو أن الأزمة الطاحنة التي يمر بها اقتصاد مصر منذ عام 2011، دفعت الحكومة إلى تبني برنامج إصلاحي جريء يحمل في طياته بعض المعاناة على المدى القصير، إلا إنه سيحدث انفراجة سيلمسها الشعب على المدى الطويل.

ولكي تتحقق هذه الانفراجه، رأت الحكومة أن صندوق النقد الدولي هو الوحيد القادر على تمويل هذه الإصلاحات من خلال قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وبالفعل في نوفمبر الماضي، استطاعت السلطة المصرفية ممثلة في البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه تبعه قرار حكومي برفع الدعم، بالإضافة إلى ارتفاع أصوات في المجموعة الاقتصادية مطالبة بتطبيق برنامج الخصخصة على قطاعات حيوية في البلاد.

والمقلق هنا أن برنامج الخصخصة سيمتد إلى المرافق العامة في قطاعات الماء والكهرباء وخدمات أخرى كالتعليم والصحة.

الخصخصة إصلاح جريء

في 23 نوفمبر الماضي، بشرت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر المستثمرين الأجانب في مقال لها بجريدة “وول ستريت جورنال” الأمريكية تحت عنوان “مصر ترسم مسار اقتصادي جديد” بعزم الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات ترى فيها تحقيقًا للنمو الاقتصادي، من بينها توسيع القاعدة الضريبية وترشيد دعم الطاقة إلى جانب بيع حصص في شركات وبنوك حكومية.

ورأت الوزيرة سحر نصر أن التخلص جزئيًا من بعض الشركات والبنوك المملوكة للدولة عبر الطرح العام، لم يعد خيارًا بل ضرورة لعبور مصر أزمتها الاقتصادية الراهنة.

كما أوضحت الوزيرة، أن الهدف من ذلك هو عمل علاقة شراكة حقيقية واستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، من خلال تخارج جزء للحكومة من بعض شركات وبنوك القطاع العام، من أجل النهوض بالوطن.

وأثار هذا الإعلان تخوفات من أن يزيد من تدهور الواقع الاقتصادي.

وبات من المؤكد أن سعي الحكومة لتطبيق برنامج الخصخصة يأتي كجزء من اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، وأيضا كخطوة في إطار التمهيد لحصول مصر على الشريحة الثانية من القرض.

قلق حكومي

رأت الحكومة المصرية أن حديث وزيرة التعاون الدولي كان بهدف مخاطبة العالم الخارجي والمستثمرين العالميين لتوضيح خطة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية.

وأعلنت وزارة التعاون الدولي أن الحكومة تشجع مشاركة القطاع الخاص في قطاع الخدمات، مثل القطاع المالي والشركات المملوكة للدولة؛ حيث تعمل الحكومة على عدم مزاحمة القطاع الخاص في المشروعات التنموية من خلال شراكة القطاعين العام والخاص.

وأوضحت الوزارة أن مقال الوزيرة سحر نصر لم يتعرض على الإطلاق لذكر أية قطاعات للخدمات “المرافق” مثل الكهرباء والصرف الصحي والمياه، مؤكدة أن الدولة تمتلك هذه المشروعات بحصة حاكمة ولم تعرضها الحكومة للبيع.

بيع المرافق العامة

يعد بيع جزء من المرافق العامة تطورًا خطيرًا، فالخصخصة ستشمل مرافق إستراتيجية مثل شركات المياه والكهرباء والمواصلات.

كما أن المرافق العامة تتسم بالحساسية الشديدة لارتباطها بالمواطن الفقير.

ففي حالة بيع المرافق العامة لشركات خاصة أو لمستثمر أجنبي؛ سيدفع المواطنون مقابل هذه الخدمات أكثر مما يدفعونه حاليًا.

بمجرد أن يدخل القطاع الخاص، ستتحول هذه المرافق إلى سلعة بدلًا من كونها خدمات عامة، وهذا سيمثل مشكلة كبيرة، لأن المواطنين لن يدفعوا فقط تكلفة الإنتاج، ولكن سيدفعون كذلك هوامش ربح للشركات من أجل الحصول على المرافق الأساسية.

لكن لكي تنجح هذه السياسة في مصر فعلى الحكومة أن تضع إجراءات تحافظ على الأمن القومي وتكفل تمتع الطبقة الفقيرة بخدمات المرافق العامة دون آية أعباء إضافية.

كما يجب على الشركات التي ستتولى إدارة المرافق العامة الالتزام بتوسيع خدماتها وتنويعها، وحصول المواطن على خدمات جيدة بأسعار مناسبة على أن تتضمن التعاقدات خططا لتطوير الخدمات وشروطا تسمح بتدخل الدولة في إدارة تلك الخدمات أوقات الطوارئ أو عند مخالفة الشركة لبنود الاتفاق.

قطار الخصخصة ينطلق في مارس

كانت الخصخصة هدفا سعت نحوه الحكومات المصرية في الآونة الأخيرة بغرض إنقاذ الاقتصاد من أزماته، ففي عام 2013، وقعت مصر اتفاقية الشراكة الأوروبية، وسوف يتم تنفيذ بنودها في عام 2018، وهذه الاتفاقية بها مواد تنص على تحرير الخدمات وهو ما يعد كارثة في مصر.

وتتضمن الاتفاقية في تفسير موادها، تحويل خدمات مثل الصحة والتعليم والطاقة والمواصلات والاتصالات والبنوك، إلى سلع تجارية تتحدد أسعارها وفقا لقواعد السوق وحسب العرض والطلب.

وبموجب الاتفاقية أيضا سيتم خصخصة المستشفيات والجامعات والمدارس.

وفي إطار سعي الحكومة نحو تنفيذ برنامج الخصخصة، أعلنت وزارة المالية مطلع يناير الجاري أنها ستستأنف طرح المشروعات الحكومية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص خلال شهر مارس المقبل، بمجرد الانتهاء من إعادة تقييم الكلفة الاستثمارية لهذه المشروعات بعد تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وأوضحت الوزارة أن الكلفة الاستثمارية للمشروعات تجاوزت الضعف، حيث كان مقدرًا بلوغ الكلفة الاستثمارية للمشروعات المنتظر طرحها خلال العام المالي الجاري، الذي ينتهي بنهاية يونيو المقبل، نحو 7 مليارات جنيه، إلا أنه بعد تعويم العملة المصرية تجاوزت هذه الكلفة 15 مليار جنيه.

ووفقاً لمشروعات الشراكة، يقوم القطاع الخاص بتمويل وتصميم وبناء وتشغيل واستغلال المشروع مستفيدًا في ذلك من عائداته المالية، على أن تتم إعادة ملكية أصول المشروع إلى الحكومة بعد انتهاء مدة عقد المشروع والتي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

ومن بين المشروعات التي سيتم طرحها بعد إعادة تقييم كلفتها، مترو مصر الجديدة، يتضمن تطويره وتوسيع نطاق مروره ليصل إلى الجامعة الأمريكية في القاهرة الجديدة على أطراف العاصمة، وفق المسئول في وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.

الخصخصة معاناة

لدى المصريون ذكريات سيئة مع الخصخصة التي ابتدأها نظام الرئيس السابق “حسني مبارك” عام 1991، وجرفت جانبًا كبيرًا من ممتلكات المصريين من شركات وصلت إلى 236 شركة بقيمة 33 مليار جنيه (وثمنها الحقيقي في ذلك الوقت 270 مليار جنيه)، وأدّت إلى سوء الحالة الاجتماعية للمواطن بعدما تبقّت للدولة 136 شركة فقط.

والخصخصة، في الأصل، مجموعة من السياسات والإجراءات التي تستهدف الاعتماد على آليات السوق ومبادئ القطاع الخاص وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك، في الغالب بسبب “ضغوط دولية”.

وبرَّر البعض بيع أصول وممتلكات الدولة، والمرافق العامة، بالرغبة في تمويل عجز الموازنة، وهو ما وصفه خبراء اقتصاديون بـ”الخراب”، خاصة أن ذلك سيزيد من العبء على المواطن المصري، الذي تضاعفت الأسعار من حوله، وأثقلت كاهله.

البيع الجزئي لشركات المرافق العامة، التي تعمل بشكل مباشر مع المصريين، سينعكس بشكل سلبي على الشركة والاقتصاد.

ستقع “كارثة” إذا قضت عملية البيع على الشركات العامة، مقابل إحلال أخرى “خاصة” تمامًا، واستثمارية بالدرجة الأولى، بديلًا لها، ما سيؤدي إلى زيادة معاناة المواطن.

وختامًا، ستغرق سياسة الخصخصة مصر في مزيد من الأزمات، حيث سيتفاقم ضعف معدلات النمو وتزيد البطالة وينخفض دخل الفرد، فضلا عما سيؤدي إليه التفريط في الأصول من ضعف لقوى الدولة المادية وإهدار لثروات هي ملكية خالصة للأجيال المقبلة.