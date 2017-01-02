«بينت» يدعو للمصادقة على قانون الضم الاستيطاني

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القدس المحتلة – دعا رئيس حزب “البيت اليهودي” اليميني، الوزير نفتالي بينت، الحكومة الإسرائيلية إلى المصادقة على مشروع قانون لضم مستوطنة معاليه أدوميم حتى نهاية الشهر الجاري.

وكتب بينت -في منشور له عبر صفحته على فيسبوك- “سنقوم حتى نهاية الشهر، مع كتل الائتلاف بطرح مشروع قانون على طاولة الحكومة، يدعو إلى فرض القانون الإسرائيلي على معاليه أدوميم. وأتوقع من كل وزراء الحكومة دعم هذا القانون”.

يشار إلى أن عملية ضم معاليه أدوميم هي إحدى الطرق الرئيسية التي يحاول بينت تمييز حزبه من خلالها عن الليكود، على خلفية دخول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض هذا الشهر.

وتواجه مسألة الضم خلافا عميقا في الائتلاف الحكومي الاسرائيلي ، لأسباب من بينها التخوف من رد المجتمع الدولي. واعرب وزير التطوير الاقليمي الاسرائيلي، تساحي هنغبي (الليكود) عن تحفظه الشديد من ضم اجزاء من الضفة، ووصف الأمر بأنه كارثة.

يشار الى ان مبادرة بينت ليست جديدة، وانما محاولة لمساندة مشروع قانون بادر اليه ما يسمى لوبي ارض اسرائيل الكاملة في الكنيست، والذي وقعه نواب من مختلف كتل الائتلاف، باستثناء يهدوت هتوراة.