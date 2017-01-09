بيومي فؤاد: هدفي كان إيقاع عمرو سعد في الخطأ

رؤية – أميرة صلاح

القاهرة – صرح الفنان بيومي فؤاد بأنه لا يستطيع من الحكم على فيلم «مولانا» ليرى إذا كان يسئ للمشايخ أم لا؟، لأنه لم يتنسى له مشاهدة الفليم بشكل كامل حتى الآن.

وأضاف بيومي – في مداخلة هاتفية في برنامج «العاشرة مساء» على قناة «دريم» الفضائية، أنه قرأ سيناريو الفيلم باكامل بالتأكيد ولكن هناك بعض المشاهد تحذفها الرقابة، فلا يعلم مجمل الفيلم النهائي كيف أصبحت صورته.

وأشار إلى أن دوره في الفيلم هو إعلامي يتعامل مع الجهات الأمنية ودوره هو إيقاع عمرو سعد في شخصية الشيخ حاتم بطل الفيلم في الخطأ من خلال أسئلته.