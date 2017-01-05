تأجيل زفاف أديل

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لندن – بعد أن كان من المتوقع أن تقيم النجمة العالمية أديل حفل زفافها من حبيبها رجل الأعمال سيمون كونيسكي يوم الميلاد في 25 ديسمبر الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية، قررت الأخيرة تأجيل الموعد وإقامة الحفل في بريطانيا حتى يتمكن جميع أفراد عائلتها من الحضور.

وبحسب بعض تقارير الأخبار البريطانية، فإن أديل البالغة من العمر 28 عاماً مرتبطة بأفراد عائلتها كثيرا وتريد أن يكونوا جميعهم إلى جانبها يوم زفافها.

من المتوقع أن يكون حفل زفاف أديل خلال الأيام القليلة المقبلة، رغم أنها لم تحدد المكان والزمان حتى الآن.

وكانت وسائل إعلام عالمية قد ذكرت أن أديل تزوجت حبيبها ووالد طفلها سيمون كونيسكي بعد أن التقاط عدسات الباباراتزي صوراً لها تظهر ارتداءها خاتماً في إصبعها، يُرجح أن يكون خاتم الزواج في يدها، ليتبين لاحقاً أنه بالفعل خاتم الخطوبة.