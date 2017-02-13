تأجيل لقاء حفتر والسراج في القاهرة إلى يوم غد

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القاهرة – أفادت فضائية «الحدث»، مساء اليوم الإثنين، أن اللقاء الذي كان مقررا اليوم بين قائد القوات الليبية التابعة لبرلمان طبرق المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي الليبي في القاهرةقد تأجل إلى يوم غد.

اللقاء يأتي فى إطار الجهود المصرية لبحث سبل الخروج من الأزمة الليبية الراهنة.

وقالت مصادر مطلعة، لـ«سكاى نيوز عربية»، إن زيارة كل من السراج، وحفتر، إلى العاصمة المصرية تهدف إلى إحداث توافق بين الأطراف الليبية، وتقريب وجهات النظر، وصولًا إلى إيجاد حل ليبي خالص يرسخ دعائم المؤسسات الوطنية الليبية دون أي تدخل خارجي.