تأجيل محاكمة المتهمين في محاولة اغتيال قاضي عمليات «رابعة»

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القاهرة – قررت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 6 متهمين بتفجير منزل المستشار معتز خفاجي، ومحاولة اغتياله، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”محاولة اغتيال قاضي غرفة عمليات رابعة”، لـ 19 مارس (آذار) للاطلاع.

وكانت النيابة العامة أحالت 6 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، إلى محكمة الجنايات، وهم “أسامة إبراهيم علي عمر القيادي بتحالف دعم الشرعية والهارب إلى ألمانيا، ومحمد طه وهدان، ومحمد سعيد عليوة طه عضوا مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية، وعبد الرحيم مبروك الصاوي مسؤول العمليات النوعية بجنوب القاهرة، وحسن عبد الغفار السيد عبد الجواد، قائد المجموعة المنفذة، ومحمد السيد محمود عزام عضو المجموعة المنفذة للعملية”.

ووفقًا لـ «فرانس 24» جاء أمر الإحالة أنهم فى خلال الفترة من يونيو (حزيران) 2013 وحتى 10 مايو (آيار) 2015 داخل وخارج مصر، أولاً المتهمون من الأول وحتى الخامس، تولوا قيادة وإدارة بجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى المتهم أسامة إبراهيم علي عمر الهارب، قيادة جماعة تسمى تحالف دعم الشرعية، والتي تضطلع بدورها في التنسيق مع اللجان النوعية المنبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، لتنفيذ عمليات عدائية في مواجهة مؤسسات الدولة، بينما تولى المتهمون ومحمد طه وهدان ومحمد سعيد عليوة طه قيادة تلك الجماعة الإرهابية بعضويتهما في رأس هيكلها التنظيمي، والمسمى بمكتب إرشاد جماعة الإخوان.