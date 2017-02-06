تأخر وصول طائرة المنتخب المصري 3 ساعات

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القاهرة – كشفت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، اليوم “الاثنين”، تأخر وصول الطائرة الخاصة التى تنقل بعثة منتخب مصر من الجابون إلى القاهرة حوالى 3 ساعات، بسبب تأخر إجراءات إنهاء إجراءاتها من مطار ليبرفيل.

وقالت المصادر إن طائرة المنتخب ستصل برقم 5242 من مطار ليبرفيل فى الساعة 1:12 بعد ظهر اليوم بدلا من العاشرة صباحا وذلك بسبب تأخر إجراءات إنهاء سفرهم من مطار العاصمة الجابونية، حيث تم اتخاذ الاستعدادات اللازمة لاستقبالهم فى استراحة رئاسة الجمهورية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتم السماح بدخول سيارات البث الفضائى المباشر لنقل الاستقبال على قنوات التليفزيون مباشرة.

وكانت سلطات مطار القاهرة قد أعلنت صباح اليوم اليوم “الاثنين” حالة الطوارئ القصوى لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى لبعثة المنتخب المصرى القادمة من الجابون بعد وصولها المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية فى أول مشاركة منذ 7 أعوام ، حسبما ذكر«صدى البلد».

كما تم تجهيز الصالة الموسمية لاستقبال طائرتى مصر للطيران القادمتين من الجابون وعليهما حوالى 364 مشجعا، حرصوا على التوجه إلى الجابون ومؤازرة المنتخب القومى فى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية.