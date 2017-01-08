تايم | ما هى أسباب تراجع معدل الوفيات الناتجة عن السرطان

رؤية

ترجمة – بسام عباس

المصدر – تايم

انخفضت معدلات الوفاة بسبب مرض السرطان، الذي يعتبر ثاني أبرز أسباب الوفاة في الولايات المتحدة، بنسبة 25٪ منذ عام 1991، وذلك وفقا لتقرير جديد صادر عن جمعية السرطان الأمريكية. هذه الإحصائية تترجم العدد الهائل الذي تم إنقاذه. وكشف التقرير أنه رغم ثبات معدل الوفيات الناجمة عن السرطان عند ذروته في عام 1991، إلا أن حوالي مليوني شخص لقوا حتفهم بسبب مرض السرطان في السنوات الأخيرة حتى عام 2014.

ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض معدلات الوفيات لأكبر أربعة أنواع من السرطان، وهي: سرطان الرئة والثدي والبروستاتا والقولون.

وقالت ريبيكا سيجل، المدير الاستراتيجي لخدمات معلومات المراقبة في جمعية السرطان الأمريكية: “إنه لمن المثير لنا أن يستمر معدل الوفيات الناجمة عن سرطان في الانخفاض،” ، وأضافت المؤلفة الرئيسية للتقرير السنوي الذي نشر في مجلة السرطان المخصصة للأطباء “اننا نحقق تقدمًا كبيرًا”.

وأرجع معدو التقرير الفضل في ذلك إلى التراجع في نسبة التدخين. حيث أظهرت إحصائيات العام الماضي أنه المسئول عن حوالي 30٪ من جميع وفيات السرطان كذلك إلى التقدم في العلاج والكشف المبكر.

ويخلص التقرير إلى أن معدل الإصابة بالسرطان أعلى بنسبة 20٪ لدى الرجال أكثر من النساء، ومعدل الوفيات بالسرطان أعلى 40٪ لدى الرجال. وقالت سيجل “هناك مزيج مختلف من أنواع السرطان في الرجال والنساء، والكثير من ذلك له علاقة باختلاف التعرض لعوامل خطر الإصابة بالسرطان”. وعلى الرغم من أن الفرق بين الجنسين غير مفهوم تماما، فإن الرجال أكثر من النساء في الإفراط في التدخين والشرب، وكلاهما من عوامل الإصابة بعدة أنواع من السرطانات. ورغم أن الهرمونات وحتى فروق الطول يمكن أن تكون من أسباب إصابة الرجال، إلا أن ذلك ليس واضحًا حتى الان.

ويبين التقرير أن الفوارق العرقية تؤثر أيضًا في من يموت بسبب السرطان، ولكن هذه الاختلافات تتقلص. ففي عام 1990، كان ما يقرب من 50٪ من الرجال السود عرضة للوفاة بالسرطان أكثر من الرجال البيض، ولكن في عام 2014، انخفض هذا الفارق إلى 21٪. وتضيق الفجوة أيضًا لدى النساء. ويرجع هذا التراجع الكبير إلى انخفاض معدل التدخين بين الشباب السود في السبعينيات وأوائل الثمانينيات.

ولتحسن فرص حصول الأقليات على الرعاية والتأمين الصحيين، انخفضت نسبة السود واللاتينيين غير المؤمن عليهم إلى النصف في الفترة من عام 2010 إلى عام 2015. وهذه التغييرات حديثة جدًا لتؤثر كثيرا في البيانات الحالية، ولكنها تشير إلى الطريقة التي انخفضت بها فوارق الوفاة السرطان بهذه النسبة الكبيرة. وقالت سيجل أن “احتمال حدوث تسارع في سد هذه الفجوة يتزايد مع زيادة فرص الحصول على الرعاية الصحية”، وأضافت “نأمل أن يستمر هذا.”

وبينما تنتشر الأخبار الجيدة، لا يضمن التقرير اتجاها تراجعيًّا مستمرًا لمعدلات الوفاة بسبب السرطان. وتشير الأدلة الأخيرة إلى زيادة معدلات الوفاة الناتجة عن الأسباب الرئيسية الأخرى مثل أمراض القلب، والمرتبطة ارتباطا وثيقا ب البدانة.

وربما لم تظهر البدانة – أحد أخطر العوامل المسببة للسرطان – تأثيرها الكامل على معدلات وفيات السرطان. وتقول سيجل: “إننا لم نعرف متى سنكتشف الآثار المترتبة على مضاعفات معدل البدانة في العقود الماضية”، وأضافت أن الوزن الزائد في الجسم، والنظام الغذائي غير الصحي، وغياب قياس النشاط البدني يمثل نسبة 20 ٪ من تشخيصات السرطان في الولايات المتحدة، وتشير بعض الإحصاءات إلى أنه البدنة قد تركت بصماتها. وتقول سيجل إن معدلات الإصابة بسرطان القولون، الذي يرتبط بالبدانة، آخذة في الانخفاض بشكل عام، ولكنها مرتفعة في الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا.

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