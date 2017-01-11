تايوان تدفع بطائرات حربية ردا على لياونينغ

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تايبيه – دفعت تايوان بطائرات وسفن حربية، اليوم الأربعاء، فيما أبحرت مجموعة من السفن الحربية الصينية تتقدمها حاملة الطائرات شمالا عبر مضيق تايوان، وهو ما يمثل أحدث مؤشر على تصاعد التوتر بين بكين وتايوان ذات الحكم الذاتي.

ووفقًا لـ«سكاي نيوز»، قالت وزارة الدفاع التايوانية، إن حاملة الطائرات “لياونينغ” سوفيتية الصنع العائدة من تدريبات في بحر الصين الجنوبي لم تنتهك المياه الإقليمية لتايوان، وإنما دخلت منطقة الدفاع الجوي الخاصة بها في الجنوب الغربي.

وذكرت المتحدثة باسم الوزارة أن نتيجة لذلك دفعت تايوان بطائرات وسفن حربية “للمراقبة والتحكم” في مرور السفن الصينية عبر الممر المائي الضيق الذي يفصل بين تايوان والصين.

وأضافت أنه تم الدفع بطائرات وسفن حربية تايوانية لتتبع المجموعة القتالية التي تتصدرها حاملة الطائرات.

وأثارت أحدث تدريبات بحرية صينية قلق جيران بكين خاصة تايوان، التي تقول الصين إنها أحد أقاليمها وذلك في ظل النزاعات الممتدة منذ فترة طويلة في بحر الصين الجنوبي.