تجنيد الفتيات.. أولى هدايا عام المرأة في مصر

كتبت – سهام عيد

القاهرة – أصدرت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بتكليف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية، لأداء الخدمة العامة لمدة عام، اعتبارا من 1 فبراير 2017 الدفعة 88.

وبحسب القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، أمس الخميس، إنه يتم تكليف الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2016، والذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، وممن يزيدون عن حاجة القوات المسلحة، شرط مضي 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب، ومن خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2016.

ونصت المادة الثانية من القرار، على ضرورة أن يتقدم المكلفون المشار إليهم في المادة الأولى من القرار والشباب السابق صدور قرارات بتكليف دفعاتهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة في المواعيد المقررة، لتسجيل أنفسهم بمكاتب الخدمة العامة بدوائر محال إقامتهم في مواعيد العمل الرسمية، اعتبارا من أول يناير الحالي.

فيما نصت المادة الثالثة على أن يكون التكليف لهذه الدفعة في مجالات “النيابة العامة، التأمينات الاجتماعية، أطفال بلا مأوى، رعاية أيتام، رعاية مسنين، بنك ناصر، محو الأمية، تكافل وكرامة، التعداد، أسر منتجة، تنمية، خدمات طفولة، وخدمات تعليمية”، إضافة إلى المجالات الأخرى طبقا لاحتياجات كل محافظة.

أما المادة الرابعة والأخيرة من القرار، فألزمت الجهات المختصة بتنفيذ القرار، على أن يتم العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

سخرية مواقع التواصل

على الرغم من أن القرار لم يتطرق إلى الخدمة العسكرية “الجيش”، إلا أنه آثار سخرية مواقع التواصل الاجتماعي، وتبادل النشطاء النكات الساخرة “الكوميكس”، فيما رحب الفتيات بالقرار، بل وأبدين استعداداتهن للمشاركة في الخدمة العسكرية.

ماهي “الخدمة العامة”؟

الخدمة العامة هي واجب وطني، حيث تقوم الإدارة العامة للخدمة العامة بتوزيع خريجي الجامعات على ميادين عمل مختلفة لخدمة المجتمع، وفقًا للقانون رقم 76 لسنة 1973، يختص بالشباب الحاصلين على المؤهلات العليا من الجنسين الإناث بصفة عامة والذكور المعافون نهائيًا من الخدمة العسكرية، لقضاء سنة بأحد المجالات التي تهم المجتمع والتي يحددها القانون مثل (محو الأمية، تنظيم الأسرة، الأسر المنتجة، خدمات الشباب، الخدمات الطبية، الخدمات التعليمية وغيرها من المجالات التي تسهم في أداء خدمة المجتمع).

تصدر قرارات التكليف مرتين في السنة، مرة مع الدور الأول والأخرى مع الدور الثاني، يمنح بعدها المكلف شهادة تفيد أدائه للخدمة العامة، ويعمل بها كمسوغ للتعيين، وتضاف مدة الخدمة إلى مدة خدمة المكلف كأقدمية في حالة التعيين.

الفئات المستثناة من قانون الخدمة العامة هم: «من أدى الخدمة العسكرية، المعافون مؤقتًا من الخدمة العسكرية، من أتم سن الثلاثين وقت الحصول على المؤهل العالي، من حصل على المؤهل العالي أثناء الخدم بإحدى الجهات الحكومية أو القطاع العام”.

ويتم الإعفاء من القانون بشرط الحصول على فرصة عمل حقيقية وتقديم ما يثبت ذلك من حق أي خريج التقدم للوظائف المعلن عنها بموجب خطاب يمنح من الخدمة العامة، وفي حالة الموافقة على تعيينه وتقديم المستندات المطلوبة يمنح شهادة إعفاء من الخدمة العامة.

عام المرأة

بالرغم من أن قرارات التكليف بالخدمة العامة تصدر مرتين في العام، ومواعيد التكليف محددة سلفًا، وليست خاصة بالعام الحالي، إلا أن البعض تفاجأ بالقرار وربط بين موعد صدوره في عام 2017، وبين اعتبار 2017 بأنه “عام المرأة” وكأنها هدية خاصة من السلطات المصرية للفتيات في عامهن.

جدير بالذكر، أن الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أعلنت في أكتوبر الماضي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافق على إعلان عام 2017، عام المرأة، ولفتت إلى أنه «سيتم تدشين ذلك في مؤتمر كبير خلال الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل».