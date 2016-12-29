تخلصوا من الاتفاق النووي الإيراني

رؤية

ترجمة – أية سيد

المصدر – National Review

بينما تتلاشى رئاسة أوباما من المشهد, يظل إرثها الأكثر أهمية وكارثية في الشئون الخارجية هو سياستها تجاه إيران. يمتلك قادة إيران الدينيين اليوم بنية تحتية نووية تتوسع تدريجياً ويباركها المجتمع الدولي. للمرة الأولى في تاريخها الحديث, أصبحت طهران في موقع مسيطر من الخليج العربي إلى البحر المتوسط. يواصل قادة إيران انتقاد الولايات المتحدة من منابرهم بينما يهزأ الحرس الثوري بالأسطول الأمريكي الذي يحرس المياه الدولية. لا ينبغي على إدارة ترامب القادمة أن تحاول إصلاح هذا الإرث وإنما ينبغي عليها نبذه كلياً.

كان الرئيس أوباما هو مُخطط استراتيجيته تجاه إيران, وأضاف إليها مخاوفه الخاصة. بالنسبة إلى أوباما, لم يكن نجاح السياسة يقاس بالمؤشر التقليدي إذا كانت كبحت طموحات إيران, وإنما بالدرجة التي استرضت أمة اعتقد أنها تعرضت لسوء المعاملة من الولايات المتحدة لمدة طويلة. لقد تجلت أميته التاريخية في قضية إيران, حيث إنه اختزل الأحداث المعقدة في شعارات دعائية: أطاحت أمريكا بحكومة إيران المنتخبة شرعياً عام 1953 ثم دعمت حاكم مستبد لثلاثة عقود تقريباً. إن القادة الدينيين ليسوا أصحاب أيدولوجيات متشددة مناهضة للغرب ولكنهم قوميون داس الأمريكيون المتغطرسون على حقوقهم الشرعية. والصعود الإمبريالي للجمهورية الإسلامية هو تعبير شرعي عن أصحاب المصلحة الإقليمية. إذا كان القليل من التاريخ شيء خطير, فإنه في أيدي أوباما كان ساماً. إن المجموع الكلي لإنجازاته كان أسوأ إتفاقية نووية في تاريخ الدبلوماسية الأمريكية للحد من التسلح وإيران جريئة تعيث فساداً في الشرق الأوسط.

ستكون نقطة البداية لأية سياسة متزنة تجاه إيران هي إعادة النظر في الجوانب الرئيسية من إتفاقية إيران, المعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. تضمن بنود الانقضاء في الإتفاقية التي تنتهي مدة سريانها سريعاً أن تشرع إيران في تطوير الطاردات المركزية المتقدمة التي تعمل بكفاءة على سرعة عالية. إن الامتيازات الممنوحة في مجال البحث والتطوير تسمح لإيران بتحديث بنيتها التحتية النووية. والامتيازات الاقتصادية دمرت هيكل العقوبات الذي حجّم طموحات الملالي بفاعلية. يجب إعادة النظر في كل هذه الجوانب الرئيسية من الإتفاق.

على الرغم من أن مؤيدي الإتفاقية يصرون على أن دعمها الدولي يجعلها مصونة, إلا إنه من المهم ملاحظة أن خطة العمل الشاملة المشتركة قوبلت برفض مجلس النواب وأن 58 سيناتور عارضوها. إن الإتفاقية التي رفضها أغلبية المشرعين ليس لها مصداقية. إن سيادة الكونجرس الأمريكي تفوق تبني أية هيئة دولية لإتفاقية تضر بالمصالح القومية الأمريكية. إذا رغب فريق ترامب في إعادة النظر أو حتى إلغاء خطة العمل الشاملة المشتركة, فإنهم يملكون سلطة سياسية محلية كافية لتبرير تحركاتهم.

وبالتالي يصبح السؤال هو: أي نوع من البرامج النووية المدنية يحق لإيران الشروع فيه؟ في الوقت الراهن, إيران في طريقها ليس فقط لتخصيب اليورانيوم محلياً وإنما أيضاً لاستخدام تلك القدرة في التصنيع بمجرد أن تنتهي القيود التي تفرضها خطة العمل الشاملة المشتركة.ينبغي على الولايات المتحدة أن تلغي بنود الانقضاء في الإتفاقية وتصر على أن إيران لها الحق فقط في برنامج بسيط ورمزي إلى حد كبير. اليورانيوم الذي تخصبه إيران يجب أن يتم شحنه باستمرار إلى الخارج من أجل تحويله إلى قضبان وقود والتي يصعب تحويلها من أجل الأغراض العسكرية. وإيران ربما لن تمتلك طاردات مركزية متقدمة لكن يجب أن تقصر نفسها على الأجهزة التعاقبية الصغيرة المصنعة من آلات بدائية. إن إيران الغنية بالنفط لا تحتاج لشبكة نووية متطورة تشغل آلاف الطاردات المركزية المتقدمة بينما تكدس أطنان من اليورانيوم المخصب.

تمتلك الإدارة الجديدة بعض الأوراق المهمة لكي تلعب بها في محاولة إقناع الأوروبيين بالإنضمام إلى الولايات المتحدة في تعزيز خطة العمل الشاملة المشتركة. سوف يمتلك الرئيس دونالد ترامب فترة شهر عسل في التحالف: سيكون القادة الأوروبيون متحمسين في البداية لمسايرته. كل هذه الدول لديها أولويات أهم من إتفاقية معيبة للحد من التسلح مع نظام ثيوقراطي بغيض. إذا كان وضع سياسة جديدة تجاه إيران واحداً من أهم القضايا للرئيس الجديد, سيميلون إلى المساعدة. بالنظر إلى علاقة ترامب الناشئة مع فلاديمير بوتين, ربما تكون روسيا أكثر استعداداً بشأن هذه القضية من أي وقت مضى. وفي حالة أن أثبت الروس والأوروبيون إنهم متقبلون للأمر, لن ترغب الصين في أن تبقى العقبة الوحيدة أمام التعديلات المعقولة. مع هذا, الطريقة التي ستُقدم بها القضية ستكون حاسمة.

أثناء تحدي بعض الجوانب الأكثر إشكالية في الإتفاقية, ستطلب الولايات المتحدة من شركائها فيما يُسمى مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة بالإضافة إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين) العودة إلى المبادئ التي وافقوا عليها حتى 2013. كان الموقف الرسمي لمجموعة 5+1 حتى ذلك الوقت هو أن إيران لها الحق فقط في جهاز تعاقبي صغير من آلات الطرد المركزية البدائية ويمكنها أن توسع برنامجها فقط عقب أن توفي بشروط المجتمع الدولي بأن البرنامج لأغراض سلمية فقط. إدارة أوباما المُعاد انتخابها, المتحمسة للإتفاقية والإرث, تملقت الأعضاء الآخرين في الائتلاف للتخلي عن هذه المواقف لصالح التوصل إلى إتفاق؛ سوف تطلب إدارة ترامب الجديدة من التحالف أن يعود إلى المواقف التي اعتبرتها مؤخراً حكيمة.

لكن تعديل خطة العمل الشاملة المشتركة لا ينبغي أن يكون الهدف الوحيد للسياسة تجاه إيران بعد تجديدها. أثناء حكم إدارتي أوباما وجورج دبليو بوش, لم يكن لدى الولايات المتحدة سياسة فعلية تجاه إيران, وإنما كان لديها مجموعة من صيغ الحد من التسلح. إن المساهمة الأكثر إتزاناً التي يمكن لإدارة ترامب تقديمها للاستقرار الإقليمي هي تصور استراتيجية تواجه إيران في المنطقة وتضغط على نظامها الداخلي. إن “المرشد الأعلى,” علي خامنئي, يترأس دولة لها نقاط ضعف هائلة, ومهمة السياسة الأمريكية هي استغلالها كلها.

بينما يبدأ انتقاله إلى السلطة, يتعين على فريق ترامب أن يكون حذراً من الحكمة المتراكمة التي لا بد وأنه سيتلقاها من السلك الدبلوماسي وأجهزة المخابرات. في إحاطاتهم, سوف تصر البيروقراطية المهنية على أن الملالي يسيطرون بحزم على دولتهم وأن قبضة النظام على السلطة مطلقة وغير قابلة للتغيير. سوف يحذر المتخصصون على الأرجح من أن أية محاولات لمواجهة إيران بقوة من شأنها أن تمكن المتشددين. هذه الإفتراضات المنطوية على مفارقات تاريخية يجب استبعادها إذا كانت أمريكا ترغب في إمتلاك سياسة ناجحة تجاه إيران.

في صيف 2009, قدمت الانتخابات الرئاسية التي أعادت محمود أحمدي نجاد إلى السلطة عن طريق تزوير الأصوات للدولة الدينية الأزمة الأكثر أهمية في تاريخها. إن الحركة الخضراء التي ثارت في المشهدكانت ائتلافاً من رجال دين محررين من الوهم, وشباب متمرد, ونساء محرومات من حقوقهن, وعناصر فقيرة من الطبقة المتوسطة. نجح النظام في استعادة السيطرة على الشوارع من خلال العنف الوحشي ضد مواطنيه, والمحاكمات الشكلية التي اعترف فيها الموالين للنظام بجرائم وهمية, والقمع المتواصل.

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