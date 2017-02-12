تدشين مكتب المجلس التجاري السويدي في طهران

رؤية

طهران – وصل رئيس الوزراء السويدي يوم امس السبت علي رأس وفد رفيع المستوي الي ايران لاجراء مباحثات مع المسؤولين الايرانيين وتنمية العلاقات الثنائية.

ويرافق رئيس الوزراء السويدي في زيارته الي ايران مدراء شركات اسكانيا واريكسون والكتا وفولفو وآ.بي.بي ومجموعة سنسيس وغاتسو ومصرف دانسكه والوكالة المالية يي.كي.ان ووكالة الطاقة السويدية ووكالة حماية البيئة ودائرة البريد والاتصالات السويدية واتحاد الصناعة والتعدين السويدية.



وبحضور الرئيس الايراني حسن روحاني ورئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن، وقع مسؤولو البلدين أمس خمس مذكرات تعاون بمجالات التقنية والعلوم والبحوث وشؤون الطرق والاتصالات وتقنية المعلومات وشؤون المرأة والعائلة.



وكانت ايران في 2003 و2004 تحتل المركزين 21 و28 علي التوالي في تصدير السلع الي السويد ، لكن في عام 2005 خرجت من قائمة الدول ال30 الأولي المصدرة للسلع الي الدول الاسكندنافية.

تدشين المجلس التجاري

وقد أعلنت اليوم، رئيسة المجلس التجاري السويدي ايلفا بري عن تدشين مكتب يمثل المجلس في طهران بعد 9 اشهر على التحقيق الميداني حول الشؤون الاقتصادية ومجالات التعاون مع ايران.



وقالت بري، في تصريح ادلت به لدى لقائها برئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزارعة في ايران يوم السبت، ان المجلس التجاري السويدي لديه ممثليات في 50 بلدا في العالم حيث يوفر الفرص للمزيد من التعرف على الناشطين الاقتصاديين في البلدين والاستثمارات في البنى التحتية.



واعلنت عن استثمارات طويلة الامد والتمهيد للتعاون بعيد الامد بين الناشطين الاقتصاديين في البلدين، موضحة ان التعاون مع ايران لا يوفر المزيد من فرص العمل الجديدة فحسب بل يخطط لنيل اسواق بلدان الجوار ايضا.



واعتبرت زيارة 70 ممثلا ومندوبا عن المؤسسات والشركات الاقتصادية السويدية الى طهران بمثابة اكبر زيارة لوفد سويدي لحد الآن ما يدلل على عزيمة بلادها لتنمية علاقاتها مع ايران.



ولفتت الى استعداد بلادها للاستثمار وتنمية العلاقات وتعزيز التعاون مع ايران في ظل الظروف المضطربة العالمية حاليا.

ونوهت الى المفاوضات التي اجرتها مصارف سويدية عديدة مع البنك المركزي الايراني، مبينة ان البحث عن آليات للتأمين المالي والتمويل وتنفيذ المشاريع المشتركة من بين الاهداف الرئيسية للحوار بين الجانبين.



من جهة أكد غلام حسين شافعي رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة والمناجم الايرانية، أن ترقية مستوى التعاون المصرفي، شرط محوري وضروري لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين طهران وستوكهولم.



وأوضح بان وجود شركات “فولفو” و” سكانيا” و”تتراباك” في السوق الايرانية، يعكس التقارب الاقتصادي بين البلدين، وأن مرحلة ما بعد الاتفاق النووي وفرت فرص التعاون ومن المرتقب انبثاق نتائج عن المفاوضات التي تجريها الحكومتين الايرانية والسويدية بخصوص المعوقات المصرفية والتأمينية لرفع مستوى التبادل الاقتصادي بين البلدين.

زيارة قزوين

وقد وصل رئيس الوزراء السويدي ‘استيفان لوفان’ اليوم الاحد محافظة قزوين (شمال غرب) لتفقد وحدة صناعية تم تدشينها باستثمار مشترك بين ايران والسويد .



وتفقد رئيس الوزراء السويدي خلال زيارته محافظة قزوين، منطقة كاسبين الصناعية وشركة ‘ماموت’ لانتاج مركبات النقل الثقيل ووحدة تجميع شاحنات ‘سكانيا’ السويدية.



كما شارك لوفان علي هامش تفقده هذه الوحدة الصناعية، في مراسم ازاحة الستار عن منتجات شركة ‘ماموت’ الجديدة .



وتقوم شركة ماموت بانتاج 5 الاف شاحنة سنويا.

دعوة الشركات السويدية

وقد رحب وزير النفط الايراني بالتعاون مع الشركات السويدية في مشاريع ترشيد استهلاك الطاقة وتقليص الغازات الدفيئة وقال : أكدنا علي الشركات السويدية بالتعاون مع الشركات الايرانية في مجال انتاج حافلات تعمل بالغاز لاستخدامها في النقل داخل المدن.

واضاف زنكنه اليوم الاحد بعد لقائه وفدا سويديا برئاسة وزيرة الاتحاد الاوروبي والتجارة ‘ آن ليند’ ، اننا بحثنا خلال اللقاء حول تعاون الشركات الايرانية والسويدية والوزيرة السويدية والوفد المرافق لها طرحوا مشاريع ترشيد استهلاك الطاقة وتقليص استهلاك الطاقة وثاني اكسيد الكربون (CO٢) ونحن رحبنا بها.

واشار وزير الطاقة : خلال الاشهر الماضية ولدعم انتاج الشاحنات في ايران، وقعنا عقد للتعاون مع شركتي اسكانيا وماموت .

