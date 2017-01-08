تدمير 20 مخبأ للإرهابيين بولاية «عين الدفلي» الجزائرية

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الجزائر – تمكن أفراد من الشرطة الجزائرية اليوم الأحد، من تدمير 20 مخبأ للإرهابيين ومدفعا و3 قنابل تقليدية الصنع بولاية “عين الدفلى” الواقعة على بعد 150 كيلومترا غرب الجزائر العاصمة.

ووفقا لما نقلت وكالة «أنباء الشرق الأوسط»، ذكرت وزارة الدفاع الوطنى الجزائرية، فى بيان اليوم الأحد، أنه فى إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت قوات للجيش الوطنى 20 مخبأ للإرهابيين ومدفعا و3 قنابل تقليدية الصنع بعين الدفلى (الناحية العسكرية الأولى).

وفى سياق مكافحة الجريمة المنظمة، ذكر البيان أن قوات للجيش الوطنى ضبطت 11 مهربا و3 مركبات رباعية الدفع، ومعدات تفجير و5 أجهزة كشف عن المعادن بكل من تمنراست وبرج باجى مختار وعين قزام (الناحية العسكرية السادسة).

وأوضح بيان وزارة الدفاع الجزائرية أن قوات الجيش ضبطت أيضا 23 مهاجرا غير شرعى من جنسيات إفريقية مختلفة بولايات ورقلة (الناحية العسكرية الرابعة) وتلمسان وجليزان (الناحية العسكرية الثانية).