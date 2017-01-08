تراث الشعر الشعبي في قصائد 80 إماراتيا

رؤية

أبوظبي- صدر حديثا الجزء الثاني من كتاب “تراثنا من الشعر الشعبي” جمع وتحقيق الأديب الراحل حمد خليفة أبوشهاب، يقع في 511 صفحة من القطع المتوسط، ويضم قصائد متنوعة لثمانين شاعرا من الإمارات.

يتصدر الكتاب، الصادر عن أكاديمية الشعر التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، ضمن سلسلة الأعمال الشعرية الكاملة، بإشراف سلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر، مقدمة للراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أبرز فيها المخزون الإماراتي الغني، وتجذر الشعر الذي حمل بين طياته أسمى معاني القيم الأصيلة والسمحة، وسجل ما تتميز به الإمارات من تاريخ وحضارة.

في مقدمة الكتاب يشير الأديب أبوشهاب إلى أنه سعى إلى تجميع أبرز القصائد التي تركها الشعراء حتى لا يضيع هذا الإرث الضخم، وحتى تكون شاهدة على الموروث الإماراتي وتكون مثالا يحتذى به عند الشعراء الشباب، وفقا لصحيفة «العرب».

كما يذكر المؤلف بأنه حاول جمع لطائف العبارات وأحلى الكلمات، فبينما أنت تقرأ فيه عجائب ما يعانيه المحبوب من صدود أحبابه، ترى فيه حلولا معقولة لبعض مشاكلهم، فهو لا يخلو من الحكم والأمثال ولا من وصف ألم الصدود ممتزجا بوصف الجمال.