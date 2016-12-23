تراجع أسعار النفط بفعل جني الأرباح وارتفاع الدولار

رؤية

واشنطن – نقلت وسائل الإعلام اليوم الجمعة، أنباء عن تراجع أسعار النفط في تعاملات آسيوية هزيلة قبل عطلات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة لتبدد بعض المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة مع إقبال التجار على جني الأرباح.

ووفقا لما نقلت وكالة «روتيزر»، نزل خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم فبراير شباط 20 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 54.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 0616 بتوقيت جرينتش بعدما أنهى الجلسة السابقة مرتفعا 1.1 بالمئة.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 52.69 دولار للبرميل بعدما زاد 0.9 بالمئة عند التسوية أمس.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية تراجعا طفيفا اليوم الجمعة لكنه يظل قريبا من أعلى مستوياته في 14 عاما البالغ 103.65 الذي سجله في وقت سابق هذا الأسبوع.

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة السلع الأولية المقومة بالدولار مثل النفط على حائزي العملات الأخرى.

وتحوم أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها منذ منتصف 2015 بدعم من اتفاق المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني.

وكان طلال الناصر العذبي رئيس المكتب التنفيذي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوبك) قال أمس الخميس إن أسواق النفط العالمية ستستعيد التوازن بين العرض والطلب خلال الربع الأول أو الثاني من العام القادم.