تراجع كبير في سعر الدولار أمام الجنيه المصري

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القاهرة – تراجعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في بداية تعاملات الأسبوع بنحو 35 قرشًا، حيث وصل أقل سعر للدولار نحو 18.30 جنيه مقارنة بنحو 18.65 جنيه الخميس الماضي.

وبلغ أعلى سعر بيع للدولار في بنوك كريدي أجريكول والإمارات دبي الوطني ليسجل 18.85 جنيه فيما بلغ أعلى سعر شراء للدولار نحو 18.70 جنيه في بنك كريدي أجريكول.

وبلغ سعر تعاملات الدولار في بنك مصر وبنك القاهرة نحو 18.35 جنيه للشراء و18.40 جنيه للبيع فيما بلغ في البنك الاهلي نحو 18.30 جنيه للشراء و18.35 جنيه للبيع فيما ارتفع السعر في البنك التجاري الدولي ليصل الي نحو 18.60 جنيه للشراء و18.70 جنيه للبيع.

وبلغ اعلي سعر شراء لليورو نحو 20.27 جنيه في بنك المشرق بينما بلغ اقل سعر بيع لليورو نحو 19.81 جنيه في بنك فيصل الاسلامي والبنك الاهلي.

وبلغ اعلي سعر شراء للريال نحو 5 جنيه في بنك المشرق واتش اس بي سي بينما بلغ اقل سعر بيع للريال نحو 4.89 جنيه .