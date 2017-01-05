تراجع ملحوظ في مؤشر كميات الإنتاج الصناعي الفلسطيني

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القدس المحتلة – أظهر مسح دوري للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وزع نتائجه، اليوم الخميس، تراجعا ملحوظاً في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.13% خلال شهر تشرين الثاني 2016 مقارنة بشهر تشرين الأول السابق.

فقد سجل نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً بنسبة 11.17% والذي تشكل أهميته النسبية 11.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجل نشاط التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً بنسبة 1.97% والذي تشكل أهميته النسبية 4.06% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً بنسبة 0.35% خلال شهر تشرين الثاني 2016 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 83.19% من إجمالي أنشطة الصناعة.

في حين سجل نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً بنسبة 23.07%، والذي تشكل أهميته النسبية 0.78% من إجمالي أنشطة الصناعة.