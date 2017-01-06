ترامب: المكسيك تسدد تكلفة «الجدار العظيم» لاحقًا

رؤيـة – حسام عيد

واشنطن – انتقد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب التقارير الإخبارية التي أفادت، اليوم الجمعة، بأن دافع الضريبة الأمريكي هو الذي سيتحمل نفقات تشييد السور الذي وعد به عند الحدود مع المكسيك، مصرًا على أن المكسيك ستعيد تلك المبالغ لاحقًا.

وقال ترامب في تغريدة نشرها من خلال حسابه في تويتر “إن الإعلام المخادع لا يقول إن المبالغ التي سننفقها على بناء السور العظيم لأجل السرعة ستدفعها المكسيك لنا لاحقًا”.

وانخفضت قيمة العملة المكسيكية البيسو بنسبة 0.22% تقريبًا عقب صدور تعليق ترامب الأخير.

يذكر أن قيمة العملة المكسيكية انخفضت إلى مستويات قياسية مقابل الدولار الأمريكي هذا الأسبوع بينما كثف ترامب انتقاداته للشركات التي تصنع منتجاتها في المكسيك عوضًا عن الولايات المتحدة.

وكانت شبكة “سي إن إن” وغيرها من المؤسسات الإعلامية أفادت، اليوم الجمعة، بأن فريق ترامب ألمح إلى الأعضاء الجمهوريين في مجلسي الكونجرس بأن الرئيس المنتخب يفضل تمويل السور من خلال عملية الاعتمادات في وقت قصير لا يتجاوز أبريل المقبل.

وقال ترامب في تغريدته الأخيرة أيضا إن قيام الولايات المتحدة بتمويل السور مبدئيًا سيضمن سرعة البدء في تشييده، وأن المكسيك ستدفع ثمنه لاحقا.

وقالت مستشارة ترامب كيليآن كونواي إن الرئيس المنتخب لن يتراجع عن الوعد الذي قطعه على نفسه أثناء حملته الانتخابية بإجبار المكسيك على تحمل نفقات تشييد السور.