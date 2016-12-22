ترامب: سنعزز قدراتنا النووية إلى أن يعود العالم لصوابه

رؤية

واشنطن- دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الخميس، في تغريدة على تويتر، إلى تعزيز القدرات النووية الأمريكية إلى أن “يعود العالم إلى صوابه” في مؤشر على احتمال تأييده لجهود مكلفة لتحديث الترسانة النووية الأمريكية العتيقة.

وبحسب وكالة رويترز، خلال الأعوام العشرة المقبلة من المتوقع أن تصل الغواصات التي تطلق الصواريخ الباليستية والقاذفات والصواريخ التي تطلق من الأرض -وهي الأعمدة الثلاثة للقوة النووية- إلى نهاية عمرها الافتراضي.

وتشير تقديرات مستقلة إلى أن صيانة وتحديث الترسانة قد تتكلف نحو تريليون دولار على مدى 30 عاما.

وكتب ترامب يقول “ينبغي للولايات المتحدة أن تعزز وتوسع على نطاق كبير قدراتها النووية حتى يحين الوقت الذي يعود فيه العالم إلى صوابه فيما يتعلق بالأسلحة النووية.”

ويقضي ترامب أجازة عيد الميلاد في منتجعه بولاية فلوريدا ولم يقدم تفاصيل بشأن ما دفعه لكتابة هذا التعليق، ولم يتسن على الفور الوصول إلى أعضاء بالفريق الانتقالي للتعليق.

وبنى ترامب الفائز في انتخابات الثامن من نوفمبر تشرين الثاني والذي سيتولى السلطة في 20 يناير المقبل حملته الانتخابية على وعود بتعزيز قدرات الجيش الأمريكي لكنه وعد أيضا بخفض الضرائب وكبح الإنفاق الحكومي.