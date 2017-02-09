ترامب: سنكسر شوكة العصابات الإجرامية

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واشنطن – وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عددا من الأوامر التنفيذية الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في كلمة ألقاها خلال مراسم تأدية جيف سيشنز، وزير العدل والنائب العام الجديد، اليمين الدستورية ليتولى صلاحياته: “أولا، أسند إلى وزارتي العدل والأمن القومي مهمة اتخاذ جميع الخطوات المشروعة لكسر شوكة العصابات الإجرامية التي انتشرت في بلادنا والتي تقتل شبابنا وأناسا آخرين كثيرين”، كما أوردت وكالة «تاس» الروسية.

كما أشار الرئيس الأمريكي في أمر تنفيذي آخر إلى تكليف وزارة العدل بتشكيل فريق عمل معني بتقليص عدد الجرائم العنيفة المرتكبة في الولايات المتحدة.

وبموجب أمر تنفيذي ثالث ستقوم الوزارة بتنفيذ خطة موجهة نحو ضمان سلامة عناصر الأمن وحمايتهم من الاعتداءات. وقال ترامب بهذا الصدد: “ما يحدث لرجال أمننا الرائعين عار حقيقي.. إنه شيء لا بد من إيقافه فورا”.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن “مراسم اليوم توجه رسالة واضحة إلى أعضاء العصابات وتجار المخدرات الذين يطاردون الأبرياء، مفادها: أيامكم معدودة ونحن ندخل عصر العدالة الجديد”.