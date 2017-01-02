ترامب: لا أرى أدلة على محاولات روسيا التأثير في الانتخابات الأمريكية

رؤية

واشنطن – قال متحدث باسم الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الاثنين “إنه لم تظهر أدلة تشير إلى أن عمليات التسلل الإلكتروني الروسية، أثرت على نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية وإن القفز إلى الاستنتاجات قبل تلقي التقرير النهائي للمخابرات سينم عن عدم شعور بالمسؤولية”.

وقال شون سبايسر لمحطة فوكس نيوز “لا يوجد أدنى دليل على أنها (عمليات التسلل الإلكتروني) أثرت على الانتخابات”.

وأضاف سبايسر لمحطة (سي.إن.إن) أن “ترامب سيطلع على تقرير المخابرات فور الانتهاء منه في وقت لاحق هذا الأسبوع”.

ومن المقرر أن يصبح سبايسر السكرتير الصحافي للبيت الأبيض عندما يدخل ترامب البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني).

كان ترامب حذر من التسرع في توجيه اللوم على روسيا في اختراق رسائل بريد إلكتروني أمريكية.

وقال سبايسر “فكرة أننا نقفز إلى استخلاص استنتاجات قبل أن يكون لدينا تقرير نهائي (هي فكرة) غير مسؤولة”.

وهون ترامب مراراً من مسألة التسلل الإلكتروني وكان قد دعا إلى علاقات أوثق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب في مطلع الأسبوع إنه يعرف “أشياء لا يعرفها الآخرون” وسيكشف عن بعض المعلومات المتعلقة بالمسألة يوم الثلاثاء أو الأربعاء، ولم يذكر أي تفاصيل أخرى.

وقال سبايسر “سيتحدث عن استنتاجاته لن يكشف عن أي شيء يتسم بالسرية”.

كان سبايسر قال الأحد “إن البيت الأبيض ربما عاقب روسيا بشكل غير متناسب عندما أمر بطرد 35 روسيا للاشتباه في أنهم ضباط مخابرات”، وفقا لـ«24».