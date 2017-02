ترامب معلقًا على هجوم اللوفر: تحلوا بالذكاء يا أميريكيين

رؤية

واشنطن – علق الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، على الهجوم بمتحف اللوفر في باريس، من خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: “إرهابي يهاجم متحف اللوفر في فرنسا .. الا تتحلوا بالذكاء يا أميركيين!“

كان هذا بعد أن أطلق جندي فرنسي النار على مهاجم مسلح بسكين كان يحاول دخول متحف اللوفر بوسط العاصمة الفرنسية باريس.

ويأتي الهجوم الذي يبدو مستهدفا لمتحف اللوفر، في وقت توجد فيه القوات الفرنسية من الجيش والشرطة في حالة التأهب القصوى، إذ يقوم آلاف من رجال الأمن المناطق الحساسة والمنشآت الكبرى والأماكن العامة، وذلك لتجنب تكرار هجمات دامية مثل التي وقعت مؤخرا في باريس ونيس جنوب البلاد.

A new radical Islamic terrorist has just attacked in Louvre Museum in Paris. Tourists were locked down. France on edge again. GET SMART U.S.

