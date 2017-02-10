ترامب يؤكد على احترام واشنطن لسياسة «الصين الواحدة»

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واشنطن – نشرت صحيفة «فاينانشال تايمز» اليوم الجمعة، تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، والذي قال ترامب فيه إن إدارته ستحترم سياسة “الصين الواحدة”.

ووفقا لما نقلت «سكاي نيوز»، رحب الرئيس الصيني باعتراف الرئيس الأميركي بمبدأ “الصين الواحدة”، بحسب ما أعلن التلفزيون الصيني الرسمي صباح الجمعة.

وكان ترامب قد قال في ديسمبر الماضي، إن الولايات المتحدة ليست مضطرة للتقيد بسياسة “الصين الواحدة” التي تقر واشنطن بموجبها بسيادة بكين على تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي.

وأجج ترامب غضب بكين، في وقت سابق، بعد إجرائه مكالمة هاتفية مع رئيسة تايوان، تساي اينغ، كما سبق له أن طالب الصين برفع قيودها على البضائع الأميركية، متهما إياها بعدم التعاون مع الولايات المتحدة في أسعار صرف العملات.