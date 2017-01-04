«ترامب» يبرئ الروس من اختراق بريد الحزب الديمقراطي

رؤية – محمد عبدالله

واشنطن – غرّد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر «تويتر» حول قضية رسائل البريد الإلكتروني المسربة من الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، والتي نشرها مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج عبر موقعه، في حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وكتب ترامب ” جوليان أسانج قال أنه كان من الممكن أن اخترق البريد الإلكتروني لجون بوديستا، مدير حملة المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون من 14 عاماً” – لماذا كان الإهمال من الحزب الوطني الديمقراطي؟ وقال أيضا أن الروس لا يعطيه المعلومات!”.

تشير تغريدة ترامب إلى اختراق الحزب الديمقراطي، خاصة وأن أسانج أكد أن روسيا لم تعطه أية معلومات بشأن الحزب.

واتهمت كلينتون الحكومة الروسية بالوقوف وراء التسريبات، كما اتهمت ويكيليكس بمساعدة خصمها الجمهوري دونالد ترامب الذي فاز عليها في الانتخابات.

غير أن أسانج الذي ينتقد بشدة كلينتون أكد أن “المصدر ليس الحكومة الروسية”.

ورأى أنه “من المستحيل القول” إن الكشف عن هذه الرسائل الإلكترونية ساهم في فوز رجل الأعمال الجمهوري في انتخابات 8 نوفمبر/تشرين الثاني.”