ترامب يجدد ضمان أمن إسرائيل.. ونتنياهو: نحن أفضل حليف لواشنطن

رؤية – أحمد عبدالصبور

واشنطن- طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بتقديم تنازلات من أجل عملية السلام، وأضاف أن إسرائيل تواجه تهديدات عديدة وأن الإدارة الأمريكية حريصة على ضمان أمنها.

وأكد ترامب خلال اللقاء المشترك الذي جمع بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الإدارة الأمريكية سوف تبذل المزيد من الجهد لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وأضاف ترامب، أن الإدارة الأمريكية تؤيد أي حل يتفق عليه الإسرائيليون والفلسطينيون من أجل السلام، مطالبًا الإسرائيليين بإظهار بعض المرونة للتوصل إلى اتفاق بينهم.

ومن جانب أخر قال نتنياهو، أن إسرائيل أفضل حليف لواشنطن، وأنه يسعى لمزيد من التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة، مؤكدًا أن أمامهم فرصة ذهبية للتعاون من أجل هزيمة الإرهاب.

وتابع نتنياهو، قائلًا، “على الفلسطينيين الاعتراف بيهودية إسرائيل ووقف التحريض من أجل عملية السلام”، وعن الملف النووي الإيراني أكد أنه يؤيد واشنطن على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي.