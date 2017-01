«ترامب» يستسيقظ أخيرا ويرد على ميريل ستريب

أماني ربيع

يبدو أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب استيقظ أخيرا من سباته، ومؤكد لم يكن من متابعي حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2017، لكن شخصا ما حكى له عن خطاب ميريل ستريب التي هاجمت فيه سياسته، ورفضه لوجود الأجانب بالبلاد.

وبعد مداخلة تليفونية مع صحيفة نيويورك تايمز، وصف فيها ميريل بعاشقة هيلاري، قال إنه ليس متفاجئ من الهجوم الموجه من قبل صناع الأفلام الليبراليين”.

وبعدها، انطلق ترامب كرشاش غاضب وأطلق 140 حرفا 3 مرات في خطبة عصماء ضد ميريل.

وقال:”ميريل ستريب واحدة من الممثلات التي أخذت أكثر من حقها، إنها لا تعرفني، لكنها مع ذلك هاجمتني الليلة الماضية في حفل جولدن جلوب”.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

وتابع في تغريدة ثانية:”وهي هيلاري «الإمعة» التي خسرت خسارة كبيرة، للمرة المائة أنا لم أسخر من مراسل المعاق“.

Hillary flunky who lost big. For the 100th time, I never "mocked" a disabled reporter (would never do that) but simply showed him……. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

وأضاف في تغريدة ثالثة، “الإذلال هو تغيير قصة عمرها 16 عام، كتبها بالأمر ليجعلني أبدو سيئا”.

"groveling" when he totally changed a 16 year old story that he had written in order to make me look bad. Just more very dishonest media! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

لم ترد ستريب التي تم تكريمها بالأمس بجائزة سيسيل دي ميل عن مجمل أعمالها، على التغريدة، لكن جمهور غفير تطوع بذلك، وكلهم هاجموا ترامب بضرواة، معتبرين أن النجمة التي ترشحت للأوسكار 19 مرة، ونالتها 3 مرات، وتخرجت من جامعة يال، أكبر من الرد على تفاهات ترامب.

وهذا رصد لبعض التويتات الساخرة والغاضبة من ترامب

Donald Trump logging on to Twitter this morning pic.twitter.com/mJGo45ktND — Rhys (@rhysrmann) January 9, 2017

When you see Trump – who couldn't win an Emmy – describing Meryl Streep (3 Oscars, 8 Globes, 3 BAFTAs, 10 People's Choice) as "overrated" pic.twitter.com/D8tCBosaX2 — Enough Of That (@AndyGilder) January 9, 2017

Meryl Streep graduated from Yale and has been nominated for an Oscar 19 times. https://t.co/5XAgPxeWdN — fleetstreetfox (@fleetstreetfox) January 9, 2017

She is literally one of the best actresses in Hollywood. You just said Nutella is the most overrated hazelnut chocolate spread. https://t.co/dv0gE88qi4 — Hend Amry (@LibyaLiberty) January 9, 2017

Imagine using Meryl Streep and overrated in the same sentence and still being the president elect pic.twitter.com/98Vl3UlGh6 — amrita (@apriIavery) January 9, 2017