«ترامب» يستسيقظ أخيرا ويرد على ميريل ستريب

ميريل ستريبأماني ربيع

يبدو أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب استيقظ أخيرا من سباته، ومؤكد لم يكن من متابعي حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2017، لكن شخصا ما حكى له عن خطاب ميريل ستريب التي هاجمت فيه سياسته، ورفضه لوجود الأجانب بالبلاد.

وبعد مداخلة تليفونية مع صحيفة نيويورك تايمز، وصف فيها ميريل بعاشقة هيلاري، قال إنه ليس متفاجئ من الهجوم الموجه من قبل صناع الأفلام الليبراليين”.

وبعدها، انطلق ترامب كرشاش غاضب وأطلق 140 حرفا 3 مرات في خطبة عصماء ضد ميريل.

وقال:”ميريل ستريب واحدة من الممثلات التي أخذت أكثر من حقها، إنها لا تعرفني، لكنها مع ذلك هاجمتني الليلة الماضية في حفل جولدن جلوب”.

وتابع في تغريدة ثانية:”وهي هيلاري «الإمعة» التي خسرت خسارة كبيرة، للمرة المائة أنا لم أسخر من مراسل المعاق“.

وأضاف في تغريدة ثالثة، “الإذلال هو تغيير قصة عمرها 16 عام، كتبها بالأمر ليجعلني أبدو سيئا”.

لم ترد ستريب التي تم تكريمها بالأمس بجائزة سيسيل دي ميل عن مجمل أعمالها، على التغريدة، لكن جمهور غفير تطوع بذلك، وكلهم هاجموا ترامب بضرواة، معتبرين أن النجمة التي ترشحت للأوسكار 19 مرة، ونالتها 3 مرات، وتخرجت من جامعة يال، أكبر من الرد على تفاهات ترامب.

وهذا رصد لبعض التويتات الساخرة والغاضبة من ترامب

 

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