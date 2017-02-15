ترامب يستقبل نتنياهو لبحث القضايا الشائكة

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واشنطن – يتجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، اليوم الأربعاء، في البيت الأبيض، في أول اجتماع بينهما منذ تنصيب ترامب وهو اجتماع قد يشكل ملامح السياسة تجاه الشرق الأوسط خلال الأعوام المقبلة.

ووفق ما نقلت «رويترز»، يبحث ترامب ونتانياهو قضايا شائكة في الشرق الأوسط مثل الحرب في سوريا والملف النووي الإيراني والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بما في ذلك بناء إسرائيل وحدات استيطانية في الأراضي المحتلة، وما إذا كان حل الدولتين أمرا واردا.

وقضى نتانياهو وقتا طويلا من يوم الثلاثاء في نقاشات مع مستشارين كبار في واشنطن للإعداد للمحادثات مع ترامب.

وذكر المسؤولون أنهم يريدون التأكد من توافق آراء الطرفين الأميركي والإسرائيلي وضمان عدم بقاء “أي ثغرات” خلال الاجتماع الذي يرتقب أن يستمر لمدة ساعتين في المكتب البيضاوي.