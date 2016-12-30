ترامب يشيد بعدم رد «بوتين» ويصفه بالشخص «شديد الذكاء»

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واشنطن – وصف الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم طرد دبلوماسيين أمريكيين من روسيا بالخطوة الممتازة.

وأشاد الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب اليوم الجمعة، بقرار “التأجيل” من جانب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فيما يبدو أنه إشارة لرفض بوتين الرد على طرد الولايات المتحدة 35 روسيا بسبب مزاعم بضلوعهم فى هجمات قرصنة إلكترونية على جماعات سياسية قبل الانتخابات الرئاسية التى جرت فى 8 نوفمبر.

وقال ترامب فى تغريدة على تويتر “التأجيل خطوة عظيمة (من فلاديمير بوتين). كنت أعرف دائما أنه شديد الذكاء.”

وكان بوتين قد صرح في وقت سابق اليوم، أن بلاده لن ترد بالمثل على طرد الولايات المتحدة 35 دبلوماسيًا روسيًا.

وأضاف بوتين، أن روسيا تحتفظ لنفسها بحق الرد في انتظار الاطلاع على سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بعد توليه السلطة.

وندد بوتين بما وصفها بـ”الاجراءات غير الودية” التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، باراك اوباما، معتبرا أنها “تحريضية” وتهدف الى “زعزعة العلاقات الروسية الاميركية بشكل أكبر”.

ومضى يقول “لكننا لن ننزل الى مستوى دبلوماسية غير مسؤولة” متعهدا بعدم التسبب في “مشاكل للدبلوماسيين الاميركيين”.

(وكالات)